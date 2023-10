Un proceso claro, transparente y con respeto a los aliados, exige Liz Sánchez a Morena y la 4T

Staff/RG

En la encuesta de reconocimiento le cambiaron el nombre al ponerle Lizeth Sánchez en lugar de Liz Sánchez, como se le conoce popularmente.

Pese a no militar en Morena, sino en el PT, donde alcanzó la dirigencia estatal, Liz Sánchez García fue la segunda precandidata morenista más votada en la sesión del Consejo que definió a los primeros 4 finalistas en la contienda por la candidatura del obradorismo al gobierno estatal.

Entrevistada después de la reunión en que los supuestos organizadores del proceso interno de la 4T les dieron a conocer a los precandidatos los resultados de la encuesta de reconocimiento, Liz Sánchez, la ex secretaria de Bienestar, admitió que dicho encuentro no aclaró sus dudas, ya que todavía o se define si será presencial o telefónico el estudio demoscópico que definirá la postulación.

Incluso, señaló que en la encuesta de reconocimiento le cambiaron al nombre al ponerle Lizeth Sánchez García, en lugar de Liz Sánchez, como se le reconoce públicamente, pese a que le habían preguntado cómo quería que se preguntara por ella. En este contexto, fue clara su exigencia de un proceso transparente, nítido, con respeto de la dirigencia nacional morenista a sus aliados, como el PT y PVEM.

Por ende, pidió a los organizadores de la contienda interna rehacer el asunto de su nombre y evitar malas interpretaciones. Incluso, reconoció y agradeció a la base morenista, a los consejeros estatales el que la hayan convertido en la segunda aspirante con mayor votación durante la sesión formal en que se definió a los primeros 4 finalistas, porque “más allá de los colores reconocieron a las personas” y le dieron el voto de confianza como gente de la izquierda.

Se dijo confiada en la legalidad y legitimidad del proceso, “yo sí me he ensuciado los zapatos, siempre he estado dentro de la izquierda, he sido diputada local, federal, secretaría de Bienestar, donde se ha apoyado a la gente, mejorado sus condiciones materiales de vida y siento muy míos los principios de la cuarta transformación y los llevó a cabo”.

En ese sentido, Liz Sánchez recordó “siempre he tratado de cumplir con el precepto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de tener amor al pueblo, servirle a la gente, siempre lo hice con mucho amor, además, creo que soy una mujer congruente y leal a la 4T, he respetado las reglas del juego respecto a la austeridad” y recordó que es la ÚNICA de los primeros 4 finalistas que no ha tapizado de bardas y pendones el estado.