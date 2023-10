Onegin, obra con la cual se despedirá el primer bailarín Erick Rodríguez, en el Palacio de Bellas Artes

Staff/RG

Con 20 años de trayectoria en la agrupación de danza clásica del Inbal, eligió escenificar este ballet porque el protagónico es un bailarín hombre

Obra maestra de John Cranko, con música de Chaikovski, interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por Óliver Díaz

El amor no correspondido entre un cínico aristócrata y una joven inocente regresa -después de 13 años de ausencia- para despedir de la agrupación al primer bailarín: Erick Rodríguez.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND), presentan la obra maestra de John Cranko en el Palacio de Bellas Artes.

Onegin, ballet en tres actos, es un viaje emocional en el cual la alegría, la indiferencia, la arrogancia, la muerte y el desamor se representan a través del movimiento. Una puesta en escena elegida por el bailarín principal, porque en el título y el protagónico se destaca, como pocos en su rubro, a un hombre en su historia.

“Es una de las razones por las cuales quería hacerlo, en este ballet es un hombre, no es Giselle, no es Carmen, no es La bella durmiente, es Onegin, uno de los grandes ballets del siglo XX. Una joya… la música, la coreografía, la escenografía, la iluminación… qué mejor manera de cerrar mi ciclo con la Compañía Nacional de Danza —espacio en el que he bailado durante 20 años— que con una pieza como ésta”.

Con cuatro funciones en total se presentará en noviembre los domingos 5 y 12, a las 17:00 horas, y martes 7 y jueves 9, a las 20:00 horas, en la Sala Principal del recinto del Inbal.

Basado en el poema Eugène Onegin, de Alexander Pushkin, John Cranko —bailarín y coreógrafo sudafricano— lo llevó a la danza de la mano del compositor ruso Piotr I. Chaikovski, estrenándolo el 13 de abril de 1965 con el Stuttgart Ballet.

En México, la CND lo presentó por primera vez en el máximo recinto cultural el 21 de octubre de 1999, montándolo por última vez el 21 de noviembre de 2010, en el retiro de los escenarios de sus entonces primeros bailarines: Sandra Bárcenas y Raúl Fernández.

El ballet cuenta la historia de Onegin, un joven arrogante que para distraerse ha acompañado a su amigo Lensky a una finca en San Petersburgo, hogar donde vive Olga, la prometida de su amigo, y su hermana Tatiana, una joven inocente que se enamorará a primera vista del tenebroso y extraño invitado, sin saber que él la despreciará con frialdad hasta que vuelva a reencontrarse con ella —ya como la esposa del príncipe Gremin— 10 años después.

Para Erick Rodríguez, bailar por última vez como protagónico e integrante de la Compañía del Inbal es un sueño: “Tuve la oportunidad de hacer Onegin hace 13 años, pero fue diferente, creo que era muy joven para todo lo que conlleva el papel. Ahora, con la madurez y la experiencia que tengo, me enfrento a un nuevo reto, reencontrarme con este gran personaje e interpretarlo de una manera distinta y, bueno, estoy feliz de poder hacerlo. Quería que fuera Onegin, quería que fuera en Bellas Artes… y todo se dio para que así sucediera, estoy agradecido”.

La música de Piotr I. Chaikovski será interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, dirigida por Óliver Díaz, primer director de orquesta español que debutó en el foso del prestigioso Teatro Helikon de Moscú.

Erick Rodríguez estudió la Licenciatura en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y es egresado —como el mejor estudiante de su generación— de la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba, su ciudad natal.

Bailarín del Ballet Nacional de Cuba (2000-2002), ingresó como cuerpo de baile a la Compañía Nacional de Danza de México en 2003 y, por su destacado desempeño técnico e interpretativo fue ascendiendo de categoría dancística hasta llegar, en 2009, a la más alta en la danza clásica, interpretando la mayoría de los papeles principales del repertorio clásico y contemporáneo.

En 2008 representó al país en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria y, ese mismo año, fue invitado por el Ballet de la Comunidad de Madrid Víctor Ullate a participar en su XX Aniversario, así como en numerosas galas y festivales internacionales (Dance Salad Festival de Houston, International Ballet Festival de Miami, Festival Ludwingshafen en Alemania, entre otros).

A lo largo de sus 23 años como bailarín profesional ha tenido la oportunidad de trabajar con reconocidas figuras de la danza: Alicia Alonso, Loipa Araújo, Josefina Méndez, Valentina Koslova, Ben Stevenson, Wilhelm Burmann, David Howard, Víctor Ullate, Richard Cragun, Patricia Ruanne, Karl Burnett, Nellie Happee, Carlos López, entre otros grandes maestros.

En 2017 fundó y dirigió el Ballet Nacional de El Salvador, donde además de ayudar a sentar las bases para el funcionamiento de la compañía, creó un programa cuyo objetivo principal fue el apoyo y desarrollo del talento nacional y, desde 2018, es miembro de la organización, sin fines de lucro, Fundación ProDanza.

Acompaña al grupo dancístico en su última Temporada 2023, en la Sala Principal, los siguientes días de noviembre: domingos 5 y 12, a las 17:00 h, y martes 7 y jueves 9, a las 20:00 h. Las localidades están disponibles en taquillas del recinto y en Ticketmaster desde $200 MXN.