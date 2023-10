Netanyahu ordena a los palestinos evacuar Gaza; promete ‘convertir en ruinas’ los escondites de Hamas

Excelsior

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió una “poderosa venganza” contra el grupo de Hamas después de que el movimiento militante palestino lanzara un ataque sorpresa el sábado, matando a más de 150 israelíes y tomando numerosos cautivos, y ordenó a todos los ciudadanos de Gaza que evacúen inmediatamente la zona ya que atacarán por todos los frentes.

“Les digo a los residentes de Gaza: salgan de allí ahora, porque actuaremos en todas partes y con toda la fuerza”, dijo Netanyahu en un discurso en video dirigido a ciudadanos israelíes. Hamas inició “ una guerra cruel y maligna ”pero “ganaremos esta guerra”.

En un breve discurso en video, dijo que Hamaás sería considerado responsable del bienestar de los cautivos y dijo que Israel ajustaría cuentas con cualquiera que los dañara.

El precio de esa victoria, dijo, “es demasiado alto para soportarlo. Este es un día muy difícil para todos nosotros. Lo que pasó hoy no se ve en Israel y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Todo el gobierno respalda esta decisión”, dijo Netanyahu. Advirtió a Hamas que la campaña de represalia de las Fuezas de Israel “los paralizaría hasta el punto de la destrucción y nos vengaremos con fuerza por este día negro que han provocado sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos”.

“Todos los lugares donde está organizado Hamas, de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamas se esconde y opera, los convertiremos en ciudades en ruinas”, dijo Netanyahu.

Además ofreció condolencias a las familias afligidas y dijo que rezaba por la recuperación de los heridos y por la seguridad de los rehenes. Netanyahu advirtió a Hamas que era “responsable” de la seguridad de los rehenes.