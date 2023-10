¡Pobre Huauchinango!, este año se incrementaron más del 50% los robos y otros delitos contra el patrimonio

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Era lógico.

No podía ser de otra forma.

La apatía, desinterés, incapacidad permanente del presidente municipal morenista de Huauchinango, Rogelio López Angulo, ha degenerado en una severa crisis de inseguridad, reflejada en que durante este año hay un incremento mayor al 50 por ciento en robos en todas sus facetas y demás delitos contra el patrimonio de los ciudadanos.

El “Pueblo Mágico” de Huauchinango va de mal en peor en materia de delincuencia e inseguridad y así lo demuestran las cifras OFICIALES de la Fiscalía General del Estado (FGE), que precisa que entre enero y julio del 2022 la ciudad registró un total de 647 delitos, que, durante ese mismo lapso, pero de este año, se incrementaron a 994 felonías.

Pero si el aumento directo de delitos debería preocupar al edil, mucho más el hecho de que se le hayan disparado los robos, porque durante los primeros 7 meses del año pasado Huauchinango sumó 235 ataques al patrimonio de la gente, que en este 2023 aumentaron a ¡306 acusaciones!: Video desde Puebla: Un asalto a mano armada más en Huauchinango

RATEROS AZOLAN HUAUCHINANGO Y ¿LÓPEZ ANGULO?

Mientras algunos policías de Huauchinango se dan vuelo golpeando y asesinando detenidos y López Angulo se concentra en la contienda morenista por la designación de su candidato a gobernador del 2024, los rateros se pasean en absoluta impunidad por el municipio, como lo corrobora el hecho de que en los primeros 7 meses del año pasado se denunciaron 150 robos y en ese mismo lapso del 2023 este tipo de ataque se elevó a 221.

Entre enero y julio del 2022 en Huauchinango se denunciaron 28 hurtos a vehículos, mientras que en el 2023 este tipo de denuncias se incrementó ¡a 61!. Es claro que grupos de delincuentes andan dejando a los huauchinanguenses sin sus unidades, pero el presidente municipal y su gente no quieren darse por enterados.

Y las calles de dicho “Pueblo Mágico” son cada día más peligrosas, ya que el año pasado se registraron 20 robos a transeúntes en vía pública y en 2023 este ataque se dio ¡en 33 ocasiones!. Los atentados a negocios también van al alza, con un aumento de 37 a 47 casos en el lapso señalado: Asaltan joyería en el centro de Huauchinango

HOMICIDIOS, TAMBIÉN AL ALZA

El gobierno estatal, primero Luis Miguel Barbosa Huerta (qepd) y ahora Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no han escatimado apoyo a López Angulo y el ayuntamiento, que ha “respondido” con incapacidad, indiferencia y apatía. Así, en abril de este año el titular del Ejecutivo estatal inauguró las instalaciones del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI): Inaugura Sergio Salomón Céspedes el CERI de Huauchinango

Pero las cifras de delitos, robos y varios delitos demuestran que, simplemente, el edil y su gente no pueden, no quiere y/o no saben cómo cuidar la integridad física y patrimonial de los huauchinanguenses, como lo demuestra el aumento en el indicador de asesinatos. Cifras de la FGE detallan que en los primeros 7 meses del 2022 se denunciaron 11 homicidios, que este año se elevaron a 13.

Lo más triste es que ¡era de esperarse el incremento en el rubro de homicidios!, si se toma en cuenta que quienes deberían proteger y servir a los ciudadanos, los mismos elementos de la supuesta policía de Huauchinango, podrían estar involucrados en el asesinato –hasta ahora impune – de un detenido al que habían acusado de robar un perro y que falleció en los separos de Seguridad Pública: Muere un detenido en los separos de la policía de Huauchinango