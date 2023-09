My Medic Eye, la aplicación que permite al paciente gobernar su información médica

Universitat Oberta de Catalunya

La app empodera a las personas para que tomen el control de su propia salud con acceso inmediato a toda la información sanitaria

My Medic Eye cuenta ya con más de 3.000 descargas en 75 países

El gobierno de los datos en el sector sanitario para garantizar la seguridad y la privacidad es un axioma básico en el sistema de salud. Estas garantías no tienen por qué estar reñidas con la facilidad de acceso del paciente a sus propios datos y la capacidad de compartir esta información de una forma rápida y precisa con todos los profesionales sanitarios que puedan tratarle.

Actualmente, los múltiples modelos a los que recurren los sistemas de salud no están aprovechando todo el potencial de las nuevas tecnologías. Es más, algunos de estos sistemas se encuentran saturados y obsoletos, por lo que obtener y compartir información requiere en muchas ocasiones de un tiempo excesivo, y ello repercute de forma directa en la propia atención de los pacientes.

Con la finalidad de agilizar el acceso a la información médica de cada paciente manteniendo los criterios del derecho a la privacidad de sus datos y su derecho a la información sobre su salud, se ha puesto en marcha el proyecto My Medic Eye. “El objetivo de My Medic Eye es empoderar a las personas para que tomen el control de su propia salud a través de una aplicación. De este modo, My Medic Eye ha nacido para que el paciente lleve un mejor seguimiento sobre su propia salud y la de sus familiares, todo ello en un solo espacio”, detalla Yael Azagury, estudiante del grado de Ingeniería Informática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y corresponsable del proyecto My Medic Eye, una start-up de responsabilidad social que se propone mejorar la salud global.

Acceso rápido y único al historial médico

En concreto, My Medic Eye es una plataforma en la que se centraliza todo el historial médico de cada paciente. Es de fácil acceso y lectura, está dotada de gráficos y permite compartir toda esa información de forma sencilla en el entorno de una aplicación para móvil inteligente. “Para lograr todo esto, hemos creado un historial médico global orientado al usuario final, con el fin de hacer comprensible y entendible la información sanitaria, que muchas veces es compleja, y proporcionar a los pacientes un lugar seguro donde organizar fácilmente todos sus registros médicos de una manera accesible y segura que les permita tener las cosas bajo control, manteniendo la propiedad de sus datos”, explica la máxima responsable del proyecto.

Por ejemplo, dentro de la aplicación, tanto la información obtenida de centros médicos públicos y privados de cualquier país como los síntomas recogidos por el propio paciente se organizan por carpetas y se visualizan de forma gráfica. Todos estos datos son modulables y flexibles para que cada usuario lo configure de manera particular. “Con ello puede tener más a mano aquella información y datos que le resulten más relevantes, ya que la idea es que él se pueda hacer responsable de su dosier, y ello le confiere la capacidad de compartirla con doctores o familiares para facilitar diagnósticos y tratamientos”, afirma Azagury.

“En particular, vemos la potencialidad de My Medic Eye para su uso en personas de la tercera edad y sus cuidadores, que suelen ser los hijos; para expatriados que necesitan un historial médico portable de un país a otro, o padres que gestionan la salud de sus hijos y eventualmente les quieren entregar un historial completo de su infancia”, asevera la experta sobre las posibles ventajas de este proyecto.

Organización de los datos sanitarios personales y globales

De este modo, gracias a esta aplicación se pueden centralizar todos los datos médicos en un solo lugar, procedan del centro sanitario del que procedan; apuntar los síntomas que se presentan en las patologías de forma diaria, e incluso agendar las visitas o citas con los profesionales sanitarios, así como la pauta de la medicación indicada.

“En un momento en el que tantos sistemas sanitarios siguen estando saturados, es muy importante que cada individuo tenga organizados y a mano todos sus datos médicos para poder agilizar las consultas y tratamientos”, recalca la responsable del proyecto y señala, además, la potencialidad de aglutinación y ordenación de todos estos datos para la investigación. “Una base de datos médicos anonimizados completa, global y estructurada, con los debidos permisos de sus propietarios, puede ayudar mucho a la investigación médica y, por tanto, a mejorar la salud de todos”, asevera Azagury.

My Medic Eye ha sido uno los ocho proyectos finalistas de la undécima edición del SpinUOC, la jornada de emprendimiento y transferencia de conocimiento de la UOC.

Actualmente, la aplicación My Medic Eye ya está disponible en las tiendas de iOS y Android, adaptada a nueve idiomas. En sus pocos meses de vida ya cuentan con más de 3.000 descargas en más de 75 países, con muy buena respuesta por parte de profesionales sanitarios y pacientes.

“Por ahora, la aplicación está en el mercado y la hemos desarrollado con fondos propios. Y ahora nos encontramos buscando financiación para empezar a promocionarla, por lo que esperamos un importante crecimiento”, concluye Azagury, quien detalla que aspiran a convertirse “en un estándar global que permita a cada persona tener a mano su historial médico completo y de fácil acceso para agilizar su atención médica en cualquier momento y lugar”.