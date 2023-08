Llama Sergio Salomón a sociedad enfrentar los actuales retos de la vida

Staff/RG

-El gobernador asistió junto con su familia a la conferencia magistral del empresario y emprendedor Simon Cohen

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al asistir a la conferencia magistral del empresario y emprendedor Simon Cohen, el gobernador Sergio Salomón llamó a las y los poblanos a dejar a un lado la indiferencia y enfrentar los actuales retos de la vida, con acciones claras y no solamente siendo testigos de lo que acontece en el entorno.

“Mi familia y yo hemos aprendido a través de la vida que no vale ser meros testigos de lo que sucede en el entorno, porque los retos de la actualidad esperan nuestra acción, no nuestra pasividad. Por eso reitero mi llamado permanente a las familias a que generemos conciencia, que en plenitud podamos entender y que el silencio nos permita ver que nuestra indiferencia sin duda no ayuda”, expresó.

Teniendo como sede el Auditorio Metropolitano, el mandatario estatal señaló que el éxito se alcanza con la paz mental y espiritual, y no pasando por encima de los derechos de las personas.

Sergio Salomón reflexionó que su misión en esta etapa de gobernador de Puebla es encontrar el equilibrio social, a fin de generar bienestar y resolver los problemas que aquejan a las y los poblanos.