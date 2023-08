“El Evento 40 VIP Puebla 2023” reunirá a 16 artistas consentidos del público

-Promete ser el concierto masivo más importante de Puebla en el 2023

-Miércoles 16 de agosto a partir de las 16:00 horas en el estacionamiento de Plaza Dorada

Por Mino D’Blanc

Este miércoles 16 de agosto a partir de las 16:00 horas se realizará en el estacionamiento de Plaza Dorada 1, ubicado sobre el boulevard 5 de Mayo el concierto “El Evento 40 VIP Puebla 2023”, organizado por Los 40 Puebla 98.7 FM.

El elenco está conformado por 16 artistas que son Río Roma, JNS, Paty Cantù, Taylor Díaz, Chucho Rivas, Omar Yubeli, Joss Canela, Karla Breu, Along, Diego Cuevas, Elena, Dimitri y Las Brujas, Angelo Diep y el DJ César Hernández.

El director artístico de Los 40 98.7 FM mencionó que la estación siempre ha estado pendiente del talento poblano y por ende, en esta ocasión estará Mandala Love.

En conferencia de prensa realizada hace algunos días en Renault Dorada, la licenciada Ana Patricia Montero Rossano, directora general de Tribuna Comunicación, mencionó que este evento es con causa, al igual que todos los que realizan, siendo una de sus grandes fortalezas como empresa y como medio de comunicación que son. “En esta ocasión es en beneficio del Banco de Alimentos, organización muy importante en Puebla que ha llegado a muchísimas comunidades, a grupos vulnerables y que durante la pandemia fue uno de los grandes apoyos para todas las personas que perdieron su trabajo o que perdieron todo”.

También aseveró que es un evento gratuito para todas y todos los poblanos y las personas que sin serlo, radican en Puebla, e incluso para los que asisten de estados cercanos al estado de Puebla, ya que hay ciudades o estados que no tienen un evento masivo como lo es.

Aseguró que todos los asistentes vivirán un evento con todas las medidas de seguridad y servicios “para poder apapachar a nuestro auditorio, porque a ellos nos debemos”, puntualizó. Además, cada una de las personas que vayan, van a tener experiencias gratísimas y muchas sorpresas por parte de los patrocinadores, tanto en el ingreso al evento como durante todo el concierto.

Los accesos para “El Evento 40 VIP Puebla 2023” se adquieren cambiando dos kilos de arroz o de frijol por un boleto. Los lugares donde se pueden adquirir dichos pases son en las instalaciones de Agua de Puebla, BUAP, Universidad Anáhuac, IEU, UMAD, Universidad Interamericana, ISU, UVP y en el Banco de Alimentos. También se pueden adquirir a través de las dinámicas que la exitosa radiodifusora hace en sus redes sociales y a través del 98.7 de la radio.

Habrá una zona VIP que tiene como causa la prevención del cáncer y apoyo a las familias que tienen niños con esa enfermedad. A través de AMANC están realizando una colecta de PediaSure. A dicha zona podrán entrar las personas que entreguen dos botellas de 237 mililitros de dicho suplemento alimenticio en las oficinas de Tribuna Comunicación o en AMAC. La máxima cantidad de botellas por persona son cuatro y obtendrían dos pases sencillos.

En relación a las personas que obtengan boleto general también contarán con todos los servicios. Podrán comprar alimentos, bebidas dentro de las instalaciones del centro comercial Plaza Dorada y en el perímetro del evento.

Agradeció también a todos sus patrocinadores que hacen que el concierto pueda ser gratuito.

En relación a todas las medidas de seguridad, el licenciado Rafael Sainz, quien es el gerente de mercadotecnia de Los 40 98.7 FM mencionó que el estacionamiento donde se realizará el concierto se inhabilitará desde el martes 15 de agosto a las 22:00 horas. El acceso al público será a partir de las 15:00 horas.

También aseveró que tendrán todos los protocolos con el apoyo del gobierno estatal, municipal, protección civil, tránsito y equipo de seguridad privada. Los objetos que sean recogidos porque no se permiten ingresar al concierto como lo son mochilas, paraguas, cinturones, etcétera, estarán tres días en las instalaciones de Tribuna Comunicación ubicadas en avenida San Martín Texmelucan No. 68, colonia La Paz. En caso de que el propietario no pase por ellos en el transcurso de esos días, la radiodifusora los donará a alguna fundación.

También indicó que contarán con tres ambulancias que estarán ubicadas en puntos estratégicos para poder prestar servicio médico en caso de que alguien lo requiera.

Aseguró que aunque lloviera, no se va a cancelar el evento, por lo que invita a los asistentes a llevar impermeables. En caso de que hubiera tormenta eléctrica, por protocolos de protección civil, el concierto se detendrá hasta tener luz verde de dicha instancia para poder continuar, protegiendo así a los artistas y conductores.

En relación a la vialidad, el departamento de Tránsito va a habilitar un carril para el ascenso y descenso tanto del transporte público, como de unidades privadas o automóviles de plataformas como DIDI y como UBER.

Sobre la gente que tenga que ir al centro comercial, estarán abiertos todos los establecimientos, al igual que el banco CitiBanamex y ofrecerán sus servicios de manera normal. El único lugar que trabajará únicamente con servicio a domicilio es la que está en el pasillo de acceso al centro comercial, junto al mencionado banco.

Para esta ocasión los accesos serán a base de pulseras que se pueden adquirir en Suburbia Plaza Dorada, en las diferentes universidades que apoyan al evento, en Renault Dorada, en el punto fjio que está en el centro comercial y a través de controles remoto que se hacen desde la camioneta de la estación y que recorre toda la ciudad de Puebla. En las redes sociales de los 98.7 FM la gente puede ver la ruta que realizará dicha camioneta al día siguiente.

Las pulseras son de diferentes colores. Las verdes que identifican a UVP, las moradas a Suburbia, las negras a Renault y las azules marino a Ayuntamiento de Puebla; todas son para accesos generales. En relación a la zona VIP será un cupón. Para las personas con discapacidad habrá un lugar especial hasta adelante para ellos.