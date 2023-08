Jorge “El Burro” Van Rankin platica de su participación en “El Hotel VIP”

Por Mino D’Blanc

El reconocido y talentoso Jorge “El Burro” Van Rankin es uno de los concursantes de “El Hotel VIP”, el nuevo reality show que se estrena este lunes 14 de agosto a las 20:00 horas por Canal 5.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: Toda tu vida en los medios de comunicación, no solamente como conductor, sino también a nivel directivo y de producción.

JVR: Imagínate estuve como gerente en Canal 5, luego estuvo en VOX FM con “El Negro” González. En la XEW mi mamá conoció a mi papá. Después hice “Miembros al aire” en donde cantaban ellos, pero luego me corrieron, pero ahí fue. Fíjate lo que es el destino.

MD’B: Ahora participas en “El Hotel VIP”.

JVR: La primera versión se hizo en Argentina en una muy buena televisora de allá. Hay mucho talento en Argentina, gente maravillosa detrás de cámaras y delante de cámaras. Allá “El Hotel de los Famosos”; es un hotel increíble que está como a una hora de Buenos Aires. Allá en su primera temporada fue un éxito que paralizó al país, lo paralizó por completo. No había ni gente, ni tráfico en las calles, porque estaban disfrutando ese formato. Estaba el hijo de Canilla, había puro famoso ahí. La gente cuando fui a Argentina, los camarógrafos, me decían que fue una cosa espectacular, que fue un éxito. Ahora maravillosamente se lo traen a México, lo hicimos previo a “La casa de los famosos”. Este programa no es en vivo obviamente, no hay mosaicos que puedas ver, pero es un programa que va a ser un éxito en México, rotundo; no que equivoco, eh, rotundo. Por qué, porque a parte de “La Casa de los Famosos” que es un programa maravilloso y que tiene mucha audiencia y que ha creado mucha polémica. Entonces salen ellos y nosotros entramos al Canal 5 calientito por lo que hicieron, que fue maravilloso. Estaremos de lunes a viernes a las 8:00 de la noche, en un programa que yo le podría dar la descripción de que es una mezcla entre “Los Cuatro Elementos” y “Big Brother” o “La casa de los famosos”. ¿Por qué te digo esto? Porque hay tirarle al de a lado, hacer grupos, hablar mierda del otro, el otro de ti, dominar cara a cara a los que llevan la conducción con Karina Banda que es muy buena conductora. A diferencia de “Big Brother” o de “La casa de los famosos”, aquí sí ves al conductor enfrente de ti, cuando ahí no lo estábamos viendo. Hay sesenta y tantas cámaras y los camarógrafos van corriendo atrás de ti. Aquí hay cuatro hectáreas, no creas que está chiquito. El hotel está precioso, tiene una alberca increíble, estuvimos a 40 grados porque cuando lo hicimos era verano allá. Entonces está muy bien hecho, el casting está muy bien escogido, es gente muy buena. Somos personalidades completamente diferentes y la parte de “Cuatro Elementos” por qué, porque hay pruebas de resistencia, de agilidad, de mente, de fuerzas. Hay cosas muy interesantes que van a ver como el que tú nominas a alguien y ese alguien que nominaste se va a un juego de destreza y de fuerza. El público no decide quién se va, sino lo dice la destreza, el cuerpo la mente. Es ahí en esa H a donde tienes que llegar en donde sabes si te vas o te quedas. Entran 16, se hace un juego al principio, así en resumen sin decirte nada. Es como si fueran unos cortos de película. Eso se hace en dos grupos, ahí estás, ya lo dice el promo y hay huéspedes en base al juego del principio. Rojos contra Azules, se hace un staff y el que se va al staff tiene que atender a los huéspedes. Hay pruebas contra nosotros, rojos contra azules, entonces empiezas a reclutar a la mafia del poder que eso no viene de “La casa de los famosos”, nosotros lo hicimos antes; aquí sí va a haber la caja del poder hasta sus últimas consecuencias. Yo fui a reírme y salí de ahí con lágrimas de risa, de verdad.

MD’B: ¿Qué cosas de las que hiciste en “Big Brother” hiciste nuevamente aquí y qué cosas ya no hiciste, de lo que aprendiste?

JVR: Hay cosas que hice en ese reality que todo mundo las vio; ahorita ya tengo tres hijas. Ahora las redes juegan un papel hoy en día que ya lastiman. Yo cuando hice “Big Brother” y a los seis meses hice otro, no había redes sociales. Les caías bien o mal y yo caí bien porque fui honesto, fui sincero. Aquí ahorita, volviendo a lo de “La Casa de los Famosos” cómo están adentro y no se pueden defender, cómo les tiran, cómo les pegan; en las redes sociales cómo se meten hasta con sus familiares. Ya no está padre eso. El día que sepan distinguir que es un programa de televisión y no deben clavarse; hay cosas más interesantes como estudiar y trabajar. Nosotros hacemos esto para divertirlos, pero no hay línea, ni está fingido, ni nada. Pasa porque pasa. Pero no se claven tanto en las redes. Matan a todos en las redes, a los que van saliendo y afuera lastiman a las familias y eso no está padre. Entonces es para divertirse; el día que entiendan que lo hacemos para divertir al respetable, que es lo más importante el público. Yo hago lo que hice en “Big Brother” ahorita en “La Casa de los Famosos”, me acusan de acoso y me meten a la cárcel. Así de fácil (ríe). Encueré nomás, me aventé el godbay horses. Imagínate que eso lo haga aquí, me corren inmediatamente. Es que así soy yo, no estaba mintiendo nada. Pero ahorita tengo tres hijas y entonces no puedo hacer esas cosas. Pero sí, soy muy irreverente, muy tonto, muy pendejo y me río de esas tonteras que hago. Entonces yo eran lágrimas de risa, de llorar, con mis compadres, con el Chevo, con el coreano, con una actriz que hicimos un equipo padre, con Ligia Uriarte que eran carcajadas y no a todo mundo les caían bien mis tonterías. Parecíamos como infantiles y me vale madre lo que opinen; así soy yo. Si no fuera así, sería deshonesto con la gente y conmigo mismo. Estarás de acuerdo que yo teniendo 60 años no voy a llegar a ese juego a hacer (voz impostada y ceremoniosa)”¡Hola, qué tal, señorita Marthita Figueroa”. Yo llegaba y zapeaba a todos, porque así es mi carácter. Pero hay gente que no le caes bien y eso también se vale. No les caes bien, pero ni modo. Ahora, no me paso de la raya, porque no voy a llegar a zapear a un cuate al que no conozco. Pero hago tonterías que a la gente no les da risa y entonces me quieren sacar. Pero cuando se es honesto, como te dije ahorita, la gente te agradece por lo menos el que sea honesto. Para bien o para mal, pero eres congruente con lo que haces, piensas y dices.

MD’B : ¿Por qué el público tiene que ver “El Hotel VIP”?

JVR: Tienen que verlo por varios factores. El primero, vivimos en una época a nivel mundial de depresión, de cinismo, de impunidad, de mal tiempo, de huracanes, de incendios, de guerras, de trato de niños, de mujeres, de asesinatos, de políticas corruptas. Pero no hablo de ningún partido en especial; te hablo del gobierno de sexenios atrás que ha creado todo esto que ahorita el vaso de agua se está llenando y se está cayendo. Entonces por qué hay que verlo; la pregunta que me haces es ¿por qué?, porque la gente tiene que reír, la gente tiene que distraerse, la gente tiene que cambiar su chip, irse a su cama con una sonrisa, atacados de la risa o diciendo “este wey es un cabrón” o “esta chava se pasó de lanza”, pero con otra cosa en la cabeza y no estar viendo en las noticias cosas horribles, y en las redes y en la televisión, en la política, que si se inundó el periférico, que si mataron a no sé quién; entonces se deben ir con esa sonrisa a su cama, a su almohada, para despertarse bien y de buen humor. Entonces eso es lo que aportamos nosotros, ese humor. Humor y que ni se lo crean para que en las redes sociales no ataquen; es un programa de televisión de entretenimiento. No es ni de política, ni hablar de cultura general; tampoco somos la madre Teresa de Calcuta como para dar buenos consejos a la gente, porque hacemos muchas tonterías. Pero ahí está, tienen el derecho y la oportunidad de apretar otro canal y ver otras cosas. Pero como digo, hay que verlo por eso, para divertirse, para entretenerse. Ojo, lo hicimos antes que “La casa de los famosos”, pero ellos dieron un trancazo que también hay que reconocerlo, producto de Televisa y de las personas que están ahí adentro, porque todavía no ha acabado; pero síganse con el Canal 5, es diferente, ya lo dije que es una mezcla entre “Los cuatro elementos” y “Big Brother”, entonces hay que verlo de lunes a viernes a las 8:00 de la noche y van a ver que se van a desmayar.

MD¡’B: Aparte de lo de “El Hotel VIP”, tomando en cuenta todos los rubros que has ocupado y todo lo que has logrado, desde tu punto de vista, ¿para ti cuál es la principal aportación que le has dado al os medios de comunicación y al espectáculo?

JVR: Desde mi punto de vista y te lo vuelvo a decir y con lo irreverente que soy y lo tonto que he sido toda la vida, yo creo que por eso no tengo ninguna cana porque me río de mí mismo. He hecho muchas tonterías, he cometido muchos errores, pero mi aportación yo creo que sería el divertir, el entretener a la audiencia. Me doy cuenta en la calle donde la gente me saluda con gusto, me paran y me piden un autógrafo, que hagas una cara, un video y aunque estés de mal humor, te jodes, porque a la gente no le importa que esté así porque soy de la televisión y me debo a ellos. Yo aparte soy muy agradecido con la gente que me ve, me aplaude o me pide una foto que para mí es siempre rico y responderles. Entonces lo que yo he aportado, te podría decir que es entretenimiento, diversión, honestidad, aunque hay muchos que no les gusta. Ahorita en mis podcast de entrevistas hay mucha gente que me dice “tú ni de política sabes”, bueno cada quien su punto de vista, pero yo no soy periodista; yo lo hago porque sé de política, me gusta y quiero hacerle preguntas a los políticos que no se las hacen los periodistas. A corresponsales de guerra como Lalo Salazar, a artistas, a futbolistas. Todo ese tema lo hago porque quiero que la gente sepa, como con Ebrard que le pregunté “¿a qué hora come?”, “¿cómo se viste Ebrard?”, “¿llora Ebrard”; Monreal, “¿cómo es Monreal?”, te hablo porque son las últimas que he hecho. Ruvalcaba,…“Ruvalcaba, aquí asaltan, aquí venden droga, ve los baches, ve los hoyos; mejora” y los cuestiono, ¿me entiendes? Entonces lo que yo aporto es eso, el dar entretenimiento, el dar a conocer a la gente a través de mis entrevistas el cómo son, lo que no le preguntaría un periodista normal. Es lo que yo aporto básicamente.

MD’B: En un mundo tan difícil en el que vivimos, en donde la libertad de expresión termina donde inicia el poder y el dinero, ¿no te da miedo de repente hacer algunas preguntas, tomando en cuenta lo que ha pasado con periodistas, con conductores?

JVR: Te voy a decir una cosa: a mí no me da miedo y te voy a decir por qué, porque yo no me meto a ese nivel de periodismo. Es decir, un Loret investiga, saca algunos videos o llamadas y eso yo no lo hago. Cuando estoy entrevistando a un candidato a la presidencia le pregunto: “¿por qué creer en Marcelo Ebrard?, ¿por qué creer a Monreal?, ¿por qué creerle a Adán Augusto?, ¿por qué creerle a Claudia?, ¿por qué creerle a Xóchitl?, ¿por qué creerle a de la Madrid?, ¿por qué creerles?”. Entonces, ese tipo de cosas. Hablaría yo de que la gente ya está hasta la madre de corrupción, de todo ese rollo. Pero yo no me voy más allá, ni me meto, ni saco a odios, eso no, jamás lo haría, ahí sí me da miedo. Porque aparte no tengo el acceso a esas cosas. Simplemente lo hago como una persona normal; “a ver, ¿quién eres tú?, ¿qué le ofreces a México?, ¿por qué creer en ti?, ¿estás seguro de que vas a hacer algo? Porque todo mundo dice lo mismo y nomás se roban lana”. Ese tipo de preguntas donde no me estoy metiendo con nadie en específico. A parte yo soy apartidista, yo no soy de ningún partido. Yo lo que quiero es el bien para México, esté quien esté, el color que esté en el poder, pero que México diga “¡chinga! ¡qué país tan fregón somos, porque tenemos todo para serlo!” La situación geográfica, el clima, lo que produce, nuestra gente maravillosa, nuestros trabajadores, la mano de obra, todas esas cosas maravillosas que tenemos en este país. Hay que mencionarlas, hay que levantar bien a la gente que tan lastimada está. Todos los políticos dicen “yo voy a ver por la gente, por los trabajos y todo”, pasan los años y no hacen nada.

MD’B: ¿Algo más que quieras decir?

JVR: Que vean el programa a partir del 14 de agosto de lunes a viernes a las 8:00 de la noche por Canal 5. Amor y paz. Y de verdad, ¡ya sonrían!, ¡sonrían!; pongámonos de buen humor. A la hora de salir a la calle hay que sonreírle a la gente y saludarlos; amor y paz, ya no violencia verbal o física, ya hay que dejarla al lado, ya es obsoleto. Por ahí mi amigo Fernando, el presidente municipal de Metepec, dijo “la vida se vive una vez” y no concuerdo con eso; yo diría al contrario, “se muere solamente una ve