Vips refuerza su compromiso con Puebla con la reapertura de dos restaurantes

A decir del Tablero del Consumidor de Deloitte destaca que el patrón de alimentación de las personas en México el 39% de ellas comen fuera de casa una o dos veces por semana.

Ciudad de México a 10 de agosto de 2023.- Vips, la cadena de restaurantes familiares con casi 60 años de tradición en México continúa reafirmando su presencia en el territorio nacional y anuncia la reapertura de dos restaurantes en la ciudad de Puebla, estado que se encuentra en pleno crecimiento económico y social, tan solo a decir del último reporte trimestral de Actividad Económica del INEGI la economía estatal presentó un incremento del 5.9% en 2022, lo que refleja la importancia de la apuesta de la marca de llegar a más rincones de la ciudad, facilitando a los poblanos el acceso a alimentos preparados igual que en casa.

Las nuevas reaperturas de Vips están ubicadas en Plaza Forjadores Puebla y Puebla Plaza Dorada 2, lo que permitirá a la marca fortalecer su presencia en territorio nacional. Los invitados podrán disfrutar de los desayunos tradicionales, así como de las comidas y cenas clásicas que la marca ofrece. Cabe destacar que Vips está presente en el estado de Puebla desde 1981, cuando inauguró su primera tienda en Plaza Dorada 1. Desde entonces, ha sido un referente en la oferta de platillos clásicos de la comida mexicana para los poblanos. Hoy, Vips cuenta con más de 2,157,886 visitantes al año en sus restaurantes en el estado, siendo las enchiladas el platillo consentido de los poblanos, del cual se sirven más de 100 mil unidades al año.

Edgar Salgado, director de marketing de Vips señaló que, “Estas nuevas remodelaciones reafirman el compromiso de Vips con sus invitados, acercando platillos que les recuerden a su hogar y ofreciéndoles una amplia variedad de opciones, un servicio excepcional y una atmósfera acogedora que los haga sentirse especiales e igual que en casa”.

Por otra parte, estas unidades contarán con un diseño nuevo con el que se busca crear un ambiente hogareño para los visitantes, remodelaciones que se enmarcan dentro de su recientemente anunciada plataforma “Igual que en casa”, con la que Vips busca ofrecer a sus invitados una experiencia única, en donde al visitar sus restaurantes disfruten la variedad de platillos con sabor a casa, con un servicio excepcional y una atmósfera agradable.

A decir del Tablero del Consumidor de Deloitte destaca que el patrón de alimentación de las personas en México el 39% de ellas comen fuera de casa una o dos veces por semana, mientras que el 33% de la población come en establecimientos de tres a cinco veces por semana, un 9% come fuera de casa de seis a diez veces por semana, y el restante 2% come fuera de casa diariamente.

Por su parte la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios (Apresac) informó hace unos meses que la industria restaurantera invertiría 30 millones de pesos en el 2023 para ampliar el negocio, lo que refleja el crecimiento e impulso que la industria está teniendo en el estado.

Vips a través de estas reaperturas refuerza su compromiso con las comunidades e invita al público a visitar Vips en cualquier momento del día, todos los días igual que en casa.