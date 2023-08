2022, cuarto peor año en la historia reciente de Puebla en el rubro de asesinatos dolosos: INEGI

Celular y whats 22 21 25 27 83

De acuerdo al INEGI, Puebla no se encuentra –ni con mucho- entre los peores estados del país en el rubro de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, porque su número de casos del año pasado (16) lo pone muy lejos de los “líderes” en ese preocupante indicador: Baja California (70), Colima (113), Chihuahua (53), Guanajuato (68), Guerrero (38), Jalisco (22), EdoMéx (19), Michoacán (46), Morelos (57), Nuevo León (23), Oaxaca (17), Quintana Roo (33), SLP (26), Sinaloa (18), Zacatecas (87), Sonora (58).

Pero la tasa de defunciones del año pasado publicada por el INEGI la semana pasada también expuso que 2022 fue el tercer peor año en la historia reciente de Puebla en el rubro de asesinatos intencionales, porque los mil 61 casos denunciados superaron en mucho los 847 del 2021: De enero a diciembre de 2022, en México se registraron, de manera preliminar, 32 223 homicidios

Además, el 2022 -como primer año pospandemia Covid19 – fue pésimo y preocupante en el rubro de homicidios en Puebla, ya que solamente 2017, 2018 y 2019 resultaron peores con mil 83, 1 249 y mil 274 sucesos:10 municipios concentran casi el 50% de los homicidios en el estado: Higuera Bernal

Desde luego que Puebla, como las demás entidades, no puede considerarse fuera de la vorágine de violencia, inseguridad y delitos que enlutan todos los días al país desde hace años y parece no tener fin, pero la proliferación de homicidios dolosos en la nación no puede tomarse como “consuelo” y mucho menos justificar este incremento notorio de violencia criminal que el estado sufrió el año pasado: México cerró el 2022 con 30 mil 968 homicidios: Icela Rodríguez

AUMENTAN LOS HOMICIDIOS, LESIONES Y DESAPARECIDOS EN CHIGNAHUAPAN

El joven presidente municipal priísta de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, puede presumir que en los primeros 6 meses de este año disminuyó muy levemente la cantidad de delitos totales, al pasar de 294 a 288, según la Fiscalía General del Estado.

Pero cometería un error, porque su creciente número de detractores le respondería –también con datos oficiales – que su incapacidad en el rubro de seguridad ha sumido al pueblo en una grave crisis de ataques graves: asesinatos, lesiones, desaparecidos y, lo peor, delitos sexuales, que generalmente tienen como víctimas a mujeres y/o menores de edad: Violó a su sobrina de apenas 13 años de edad en Chignahuapan

Delitos de alto impacto, que afectan gravemente a los chignahuapenses y visitantes se incrementaron en los primeros 6 meses de 2023 en comparación con el año anterior, cuando la FGE registró 6 homicidios dolosos, 22 denuncias por lesiones intencionales, 8 ataques contra la libertad sexual y un caso de desaparición de persona.

En contraste, durante el semestre inicial de este 2023, Chignahuapan ha sufrido 7 asesinatos intencionales y 32 ataques que provocaron heridas a las víctimas. Además, las agresiones sexuales casi se duplicaron (15) en comparación con el año anterior y se cuadruplicaron las desapariciones de gente.

Estas cifras del gobierno estatal son preocupantes para una comunidad con la denominación de “Pueblo Mágico” y que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos, porque ¿a quién demonios se le antojará visitar un municipio donde delitos de menoscabo físico, como los señalados, van a al alza, mientras sus policías se quejan de falta de pago y malas condiciones de trabajo?: Protestan policías de Chignahuapan