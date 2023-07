Convoca Comisión Permanente a Sesión Extraordinaria para este 27 de julio

Staff/RG

– La diputada Mónica Silva explicó que la reforma electoral no considera modificaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

-La Sesión Extraordinaria se celebrará este 27 de julio a las 12 horas, en el orden del día se tiene prevista la presentación de tres iniciativas que derivaron de los procesos de consulta

La reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que se pondrá a consideración del Pleno del Congreso del Estado no considera modificaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, sino aspectos de legalidad respecto a la valoración de pruebas, expuso la diputada Mónica Silva Ruiz en sesión de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura.

Durante la discusión del acuerdo para convocar a las y los diputados a una Sesión Extraordinaria a celebrarse este jueves 27 de julio a las 12 horas, la diputada solicitó que no sea enlistado en el orden del día el dictamen mediante el cual se adiciona el párrafo segundo al artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla.

La diputada Mónica Silva explicó que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó la reforma, con el propósito de que la persona juzgadora haga una correcta valoración de los medios de prueba para arribar a la verdad de los hechos y, con base en ello, emitir una resolución dentro de los supuestos previstos en la Constitución.

“A través de esta reforma se busca regular el actuar de las autoridades resolutoras de los medios de impugnación y evitar el dictado de resoluciones inconstitucionales, esto, porque no puede darse valor sólo por haber sido expedidas por autoridades, sino que, sí puedan llegar a tener el valor pleno conforme a los principios del sistema penal acusatorio”, detalló.

La legisladora puso énfasis en que esta reforma no aplica a los procesos que ya fueron iniciados de conformidad con la norma vigente y no se está legislando en materia de violencia política, pues de ninguna manera se protegerá a presuntos violentadores de mujeres.

Tras el posicionamiento de la diputada, la Comisión Permanente aprobó el acuerdo para convocar a las y los legisladores a una Sesión Extraordinaria a celebrarse este jueves 27 de julio a las 12 horas, en la que se abordará, además del dictamen para reformar el Código de Instituciones y Procedimiento Electorales del Estado de Puebla, las declaratorias del decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, en materia de edad mínima y suspensión de derechos para ocupar un cargo público.

Además, el dictamen por el que se reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, respecto a la creación de una Unidad Especializada en materia de Seguridad Vial, así como la presentación de las iniciativas que derivaron de los procesos de consulta.

De esta manera, el Pleno recibirá la iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, en materia de educación inclusiva, así como las iniciativas por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, en materia de educación indígena, y de la de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla.