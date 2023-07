“Afecto y respeto con Alejandro Armenta”; a Nacho Mier “…lo conozco”: Julio Huerta

DEBATE

“Lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo una relación de respeto y afecto con el senador Armenta, siempre hubo con él un buen trato institucional, pero no hay ningún pacto, como se ha especulado mucho”, afirmó Julio Miguel Huerta, ex secretario de Gobernación estatal, precandidato al gobierno y actual coordinador de Claudia Sheinbaum Pardo.

Entrevistado, Julio Huerta descartó algún pacto o acuerdo político con Armenta Mier, aunque admitió una buena relación con el presidente del Senado y su adversario en la contienda interna: “Cada quien en su proyecto, en su estrategia propia y ni siquiera existe una propuesta de acuerdo de él hacia mi o de mi con él”.

-¿Y con Nacho Mier? (cómo la llevas)- se le preguntó

-Lo conozco, respondió.

-¿Nada más?-, se le insistió

-Nada más, admitió.

Respecto a la elección del 2024 por gobierno de Puebla, pidió cuidar las formas, que las encuestas sean reales y se respete la voluntad de los poblanos, cuidar la unidad de Morena, porque “no será un paseo por las nubes ni un día de campo, los morenistas debemos estar juntos: Video desde Puebla: Julio Huerta reiteró sus aspiraciones por el 2024

Incluso, a pregunta concreta, Julio Huerta aceptó que, si su partido cucharea los estudios demoscópicos, no cuida las formas e impone candidatos en 2024, sí pone en riesgo retener la gubernatura de Puebla. Después del 6 de septiembre, cuando presuntamente Morena tenga candidato (a) a la presidencia de México, comenzarán sus procesos internos en los estados: Diputados federales y locales de Morena-PT arman “frente” para quedarse con la candidatura a la alcaldía de Puebla

FUI UNO DE LOS ASISTENTES A LA BODA DE LUIS MIGUEL Y DOÑA ROSARIO OROZCO

En otro tema, el coordinador de Claudia Sheinbaum habló de la asistencia de Rosario Orozco Caballero, ex esposa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al evento en que él dio a conocer su renuncia al gabinete estatal y reiteró sus aspiraciones al 2024. Julio Huerta contestó: “Tengo una relación muy respetuosa con ella.

“Nos conocemos de toda la vida, yo fui uno de los invitados a la boda de Miguel Barbosa con doña Rosario y por supuesto que la afinidad existe y, el apoyo que ella manifestó, yo lo recibo con afecto”, puntualizó el precandidato morenista al gobierno de Puebla.

-Generó cierta inquietud su asistencia, ¿tu notificaste que ella iría al evento?, se le preguntó

-Ella fue invitada y por supuesto que yo respeté esa invitación.

-¿Esto no generó algún distanciamiento o ruptura con el gobernador Sergio Salomón Céspedes?-

-No, el gobernador es un político profesional, titular del poder Ejecutivo y tomará las decisiones que crea convenientes, respondió Julio Huerta, quien confirmó que 168 de los 217 presidentes municipales de la entidad asistieron a su evento de “destape” del domingo 2 de julio, además de 10 diputados locales y 4 federales.

NACHO MIER, AISLADO

La visita a Puebla de Citlalic Hernández, secretaria general nacional de Morena, confirmó que dos de los principales precandidatos a la gubernatura, Alejandro Armenta y Julio Huerta, mantienen una buena relación, como lo ratificó el ex secretario de Gobernación estatal en la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle.

El tercero, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales morenistas, parece solitario, aislado, sostenido únicamente por sus fuertes relaciones nacionales y, en especial, el presidente Andrés Manuel López Obrador: No reciclar personajes de otros partidos en 2024, pidio en Puebla Citlalic Hernández

De acuerdo a quienes estuvieron en el evento encabezado por Citlalic Hernández, mientras Alejandro Armenta y Julio Huerta se mostraron afectuosos y sonrientes entre sí; el trato de Mier Velazco con sus adversarios apenas fue institucional, con fría y distante cortesía, aunque los dos primos se sentaron juntos.

Y mientras en el grupo de Nacho Mier se enfatiza que, supuestamente, encuestas reales le dejan en empate técnico con el presidente del Senado; los allegados a Alejandro Armenta y Julio Huerta señalan que el primero de ellos dos sigue adelante, pero que el ex secretario de Gobernación ya habría rebasado al coordinador de los legisladores federales de la 4T en San Lázaro: Puebla y CdMéx, cerradas de cara a los comicios concurrentes del 2024, reporta la Encuesta Mx