Cómo saber si te tocó una coca clonada

Redes

¿Cómo saber si la Coca-Cola es falsa?

Por ello, la próxima vez que vayas a beber una Coca Cola, puedes tomar en cuenta lo siguiente –aplica para cualquier refresco en general– para detectar si es falsa:

Fecha de elaboración y hora

Etiquetas

Color, consistencia, sabor, gas

Tapa y corcholata

Debes revisar la fecha y hora de elaboración del producto, si no cuenta con estos datos, mejor ni bebas el refresco.

De igual manera, presta mucha atención a la etiqueta de la Coca-Cola, ya que si notas que sus letras son borrosas o el logotipo de la marca es diferente, lo más seguro es que el refresco sea falso.

También verifica que la tapa o corcholata de la botella no esté desgastada y que la Coca-Cola tenga su número de serie. Por otra parte, si al destaparla, el refresco no hace ese sonido característico cuando es abierto, no lo consumas.