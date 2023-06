UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INVALIDEZ EN MÉXICO ES EL DESGASTE EN RODILLAS

Staff/RG

De cada 100 adultos mayores a los 60 años, cerca de 10 personas viven con desgaste articular y dificultad de movimiento.

Debido al dolor e inflamación, los pacientes con desgaste articular de rodilla van perdiendo movilidad.

Gracias a la cirugía de reemplazo de rodilla, el paciente recupera su movimiento y mejora su calidad de vida.

La cirugía robótica mejora el tiempo de recuperación, gracias a una mayor precisión y menor sangrado.

Ciudad de México, 27 de junio de 2023.- Se estima que 10 de cada 100 adultos mayores a los 60 años en México tienen artrosis de rodilla, también conocida como desgaste articular de rodilla, la cual limita el movimiento y es una de las principales causas de discapacidad[1].

En México, este padecimiento es una de las 10 principales causas de incapacidad y se espera que su incidencia aumente un 50% en los siguientes 15 a 20 años, debido al incremento de la esperanza de vida y a los hábitos poco saludables de gran parte de la población[2].

El Dr. Luis David Aguilar Alcalá, especialista en ortopedia y traumatología, con una alta especialidad en reconstrucción de rodilla y cadera, además de ser cirujano articular del Centro Médico ABC, comenta que la Sociedad Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla ha indicado que un 10% de la población mundial y mayor de 60 años podría tener osteoartritis, padecimiento que tiene un componente inflamatorio de la articulación de la rodilla; por otra parte, también se estima que del total de pacientes con desgaste de rodilla, el 56% son mujeres.

Dentro de los síntomas que llega a presentar el paciente se incluyen dolor, debilidad, rigidez en la articulación, crepitación e inflamación debido al roce entre los huesos que no están provistos de cartílago, lo cual limita de forma progresiva la función, afectando de manera importante la calidad de vida.

Algunos de los factores de riesgo que pueden desencadenar desgaste en rodillas se encuentra la edad, la obesidad, el sedentarismo, una mala alimentación que resulta en músculos débiles y, por lo tanto, desgaste articular progresivo. También las actividades deportivas de alto impacto no realizadas de forma adecuada, secuelas de traumatismos o fracturas que llegan a afectar la articulación.

“La obesidad es un problema de salud en la población mexicana y esto repercute en el peso que se transmite a las rodillas, motivo por el cual es importante tener un peso ideal”, dice el Dr. Aguilar. Agrega que el paciente con desgaste articular de rodilla tiene menor tolerancia a las caminatas, uso de escaleras, colocarse en cuclillas o hacer movimientos de flexión; todo esto debido a la rigidez articular y a los dolores que impiden los movimientos.

Este problema de salud tiene una evolución larga y los pacientes comienzan a buscar alternativas no médicas, que pueden generar consecuencias en su salud y permitir el progreso del deterioro articular. El tratamiento correcto debe incluir un programa de ejercicios de rehabilitación junto con tratamientos farmacológicos que contribuyan a aliviar los síntomas de la enfermedad. Además, en pacientes que viven con sobrepeso, es necesario comenzar una dieta y ejercicios sin impacto, con el objetivo de lograr pérdida de peso y mejorar la función de la articulación.

En los casos, cuando el dolor afecta la calidad de vida, produciendo incapacidad para actividades de la vida diaria y progresan los síntomas de la enfermedad, se recomienda una operación de prótesis de rodilla.

“Se debe realizar una valoración previa a la operación, posteriormente, si todo está bien, se realizará la cirugía, la cual consiste en quitar las superficies desgastadas en los huesos de la rodilla y colocar implantes de aleaciones metálicas y polietileno. En los últimos años, gracias a la cirugía robótica, se logra monitorear en vivo, con ayuda de sensores, para la realización de los cortes y medición de la laxitud de los ligamentos, mejorando la precisión en la colocación de la prótesis”, explica el experto.

La cirugía robótica es más precisa y menos invasiva, logrando un menor sangrado, una mayor exactitud en la colocación de los implantes además de ofrecer una mejor recuperación postoperatoria, con lo cual el paciente podrá regresar a sur actividades diarias lo antes posible.

Casi de inmediato y, después de la cirugía robótica, el paciente comenzará a caminar con andadera y, progresivamente, realizará otros movimientos hasta poder subir y bajar escaleras en los primeros días de la cirugía, todo esto con la ayuda de expertos del Centro de Rehabilitación del Centro Médico ABC. El Dr. Aguilar comenta que “la idea es que mejoremos la fuerza y movimiento, para lograr disminuir la inflamación y mejorar la recuperación. Esto también se logra con el apoyo de ejercicios de rehabilitación”.

Para el Centro Médico ABC los pacientes son muy importantes y deben saber que los especialistas en cirugía robótica se encuentran certificados. Quienes en conjunto con los rehabilitadores y fisioterapeutas ayudarán al paciente a mejorar su movilidad y calidad de vida, con la experiencia y el conocimiento necesario para reducir las secuelas potenciales.