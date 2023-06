Elton John reunió la mayor multitud en la historia de Glastonbury

LA JORNADA

Los espectadores en casa quedaron asombrados por la multitud que se reunió para ver a Elton, quien deleitó a su audiencia con la interpretación de éxitos como Benny and the Jets y Your Song.

El hombre, de 76 años, es el último de las tres cabezas de cartel en tocar en la granja Worthy, donde se realizó el festival este fin de semana. Su espectáculo siguió a los sets de Guns N’ Roses y Arctic Monkeys, que tocaron el sábado y el viernes, respectivamente.

Según el diario inglés The Independent, John apareció en el escenario con un traje dorado brillante y gafas de Sol teñidas de rojo. Le dijo a la multitud que nunca creyó que tocaría en Glastonbury. Agregó que este puede ser su último concierto en Reino Unido.

Incredulidad ante tanta gente

No queriendo perderse el momento musical histórico, los asistentes al festival se reunieron por miles. Imágenes aéreas de la multitud asombrosamente grande se mostraron en la transmisión del festival de la BBC, que los espectadores en casa sintonizaron. Muchas personas han compartido su incredulidad ante el tamaño de la audiencia.

Sabes, cuando dicen leyenda, no se toma a la ligera describir a Elton John… No creo que haya visto tantos en la multitud en Glastonbury , escribió una persona. Otra añadió: Esa multitud del Pyramid Stage es la más grande que he visto , estas palabras iban acompañadas de imágenes del público. He visto esto durante años y nunca había mirado una multitud tan grande como la de Elton John , comentó alguien más. Apostaría mi vida a que la de él será la multitud más grande de la historia en Glastonbury. Ya es una locura en el Pyramid Stage , escribió un asistente al festival.

Una persona contó a The Independentque se les pidió a los asistentes que guardaran sus sillas y mantas a fin de tener más espacio para estar de pie.

En 2022, más de 100 mil personas se reunieron para ver el espectáculo principal de Paul McCartney en Glastonbury. La leyenda de Los Beatles se ubicó junto a una de las mayores asistencias al escenario Pyramid junto con Los Rolling Stones en 2013. Las cifras de la multitud que asistió a la actuación de John aún no se han publicado. La organizadora del encuentro, Emily Eavis, cuyo padre, Michael, inició el festival en Worthy Farm en 1970, señaló que el espectáculo sería una despedida increíble para John.

Después de presentar a su banda, John le dijo a la multitud: Hoy es un día muy, muy especial y me pregunto cómo voy a abordarlo .

Continuó: George Michael, mi amigo, mi inspiración. Hoy hubiera sido su cumpleaños 60 y por eso quiero dedicar esta canción a su memoria. Toda la música que nos dejó es muy hermosa. Esto es para ti, George .

Luego, John se lanzó a una interpretación conmovedora de su canción de 1974. El cantautor murió a los 53 años el 25 de diciembre de 2016 por causas naturales.

El músico cumplió con los informes de que traería a cuatro invitados especiales durante la noche.

En el transcurso de una actuación, de dos horas, invitó al escenario a Brandon Flowers, de The Killers; Jacob Lusk, de Gabriels; Rina Sawayama, y Steven Sanchez.

Los rumores de que Paul McCartney (a quien se vio entre la multitud durante el espectáculo) y Britney Spears harían una aparición sorpresa no se concretaron.