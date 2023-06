Disney despide a su “jefa de diversidad” tras fracaso de La Sirenita

Vanguardia

Latondra Newton fue despedida tras el fracaso que significó La Sirenita y otras películas que no han tenido el éxito deseado

Luego de trabajar seis años en el estudio de Disney, Latondra Newton fue despedida luego de que películas como La Sirenita, Un Mundo Extraño, Lightyear, entre otras, resultaran un fracaso en taquilla.

El cargo que fungía Newton en Disney como jefa de operaciones de DEI, tenía como compromiso “producir entretenimiento que refleje una audiencia global y mantenga un lugar de trabajo acogedor e inclusivo para todos”.

La partida de Newton se anunció en un memorando interno de la directora de recursos humanos de Disney, Sonia Coleman, el jueves.

Coleman escribió que Newton “decidió dejar The Walt Disney Company para dedicarse a otros proyectos”, como unirse a una junta corporativa y centrarse en una empresa creativa de la que es propietaria.

Apenas el año pasado, Disney World en Orlando, Florida, acaparó los titulares cuando eliminó su antiguo saludo “Damas y caballeros, niños y niñas” de su espectáculo de fuegos artificiales Magic Kingdom para promover la inclusión, según Variety.

“Queremos crear ese momento mágico con nuestros miembros del elenco, con nuestros invitados”, dijo Newton en ese momento.

“Y no queremos simplemente suponer que porque alguien podría estar, según nuestra interpretación, puede presentarse como una mujer que tal vez no quiera ser ‘princesa’”.