El Caso de “El asesino de la Baraja” – Alfredo Galán | Criminalista Nocturno

Criminalista Nocturno

En el año 2003, durante los primeros meses, enero, febrero, y marzo, en apenas 54 días, un sujeto acabo con la vida, de 6 personas, mientras que otras 3 lograron escapar. junto a la que los investigadores presumían era su primera víctima se encontró un naipe, un as de copas, a partir de ahí el criminal adoptó esa marca como propia para atribuirse los siguientes crímenes, los investigadores en principio, no relacionaron los hechos, pues parecía que el atacante, elegia a sus víctimas al azar, no había un perfil especifico y por esa razón no pensaron que se tratase de un mismo agresor, hasta que de pronto los naipes fueron encontrados en cada víctima…