Elecciones primarias, plantea la oposición: Carolina Viggiano

Entrevista a la Diputada Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano Austria, con representantes de medios de comunicación, el martes 13 de junio de 2023.

PREGUNTA.- Sobre la definición del método para la candidatura presidencial ¿cómo van esas reuniones, ahorita cuántas se han hecho y en qué parte?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Estamos en pláticas, porque además de nuestros partidos aliados, hay que platicar con gente de la sociedad civil.

Nosotros vamos a presentar una propuesta para el día 26 de este mes e insisto, nosotros a diferencia del partido oficial, pues tenemos que consensuar una manera de seleccionar, primero al interior de nuestros partidos, y luego hacia afuera para tener un candidato fuerte, una candidata fuerte, hombre o mujer que nos represente.

Es un ejercicio complejo, pero es un ejercicio muy necesario para poder responder a la expectativa que la sociedad mexicana tiene de que hagamos frente a la destrucción que hoy vive México.

PREGUNTA.- ¿Cómo va esto del Consejo Electoral Ciudadano que están planteando? Que el día de hoy se celebra una reunión para acordar, ¿cómo sería? cuéntenos un poco sobre esto.

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Es una propuesta que es seria, es decir, es una propuesta que sí estamos considerando, no está descartada.

PREGUNTA.- ¿Se llama así, Consejo Electoral Ciudadano o cómo se llama?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí, se puede llamar así, la función es la misma que tendría un consejo electoral, esa ha sido una iniciativa de la sociedad civil que nosotros no vemos mal, los partidos políticos.

Hemos tenido diariamente que tener pláticas, conversaciones para construir algo que realmente nos haga sentir fortalecidos para salir juntos.

Aquí hay una gran pluralidad, así es México. México no es como dice el presidente, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. México son muchos méxicos, y nosotros tenemos claro que hay una gran diversidad.

PREGUNTA.- ¿Pero cuál sería la función de este consejo?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- El consejo sería que haya confianza y que haya una representación, digamos, plural, no solamente de los partidos y que se pueda fundamentalmente ya, si se define que ese sea un órgano que participe, pues ya definiremos cuáles van a ser sus funciones y sus límites.

PREGUNTA.- ¿Se habla de que se encargaría de realizar una especie de primarias, es así?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí, hay la idea de hacer primarias, viene de hace mucho tiempo, yo particularmente coincido con eso, pero no solamente lo que un partido piense, aquí somos más de uno.

Aquí lo más destacable es que a pesar de los embates oficialistas hemos permanecido juntos y hemos sobrepasado muchas dificultades que hemos tenido.

PREGUNTA.- ¿Qué otros están discutiendo que pudieran aplicarse para la definición de la candidatura?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Pues éste que señala el compañero, del Consejo Ciudadano, el Consejo Electoral, es uno de los que ha estado más presentes, sin duda.

Obviamente hacer primarias también es un tema que ha estado presente. Hay que poner reglas, hay que ver qué recursos vamos a tener para hacerlo, de dónde van a salir los recursos, son muchas cosas.

Una elección no es fácil de organizar, y máxime entre distintos, pues un frente que viene de distintos espacios no está tan sencillo.

PREGUNTA.- Se han reunido las tres secretarias virtualmente ¿han invitado a Movimiento Ciudadano para que integre a este movimiento que ustedes traen o ya de plano no?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- No lo hemos invitado, y por cierto, yo no sé si tienen una secretaria general, no la conozco, no la conozco, no sé si la tienen, por un lado.

El que sí sé que es el eterno dirigente es Dante Delgado, no conozco que haya ahí otro dirigente más que él históricamente, pero nunca he visto a ninguna mujer que sea secretaria general o que tenga una paridad en ese partido.

PREGUNTA.- Permítame regresar a este … Consejo Electoral Ciudadano, se habla de que lo presidiría un extitular del IFE ¿es así?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- No. Bueno, esa es una decisión que no se ha tomado. Primero hay que tomar la decisión general y luego lo particular.

PREGUNTA.- ¿Pero sí nos confirma esto que se está elaborando este Consejo Electoral Ciudadano?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí se está discutiendo y sí está en la mesa. No estoy autorizada yo para decir qué tanto tenemos hoy construido como para decir ya está hecho, eso nos faltan unos días.

PREGUNTA.- ¿Están invitando a académicos…?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí, vamos a invitar a mucha gente a participar.

Hoy como puedes ver, también hay liderazgos sociales en los estados, no todos están aquí en la Ciudad de México, en los estados de la República hay liderazgos sociales, académicos importantes que también nos gustaría invitar.

PREGUNTA.- ¿… en el PRI que Morena está violentando la ley electoral con este acuerdo para la competencia interna de las corcholatas?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí, es muy penoso, es muy penoso, porque el presidente les pone otros nombres, los bautizan de otra manera, que va a coordinar los comités de defensa, como le hicieron con Delfina y así violan la ley, le ponen otro nombre y lo único que hacen es empezar, adelantarse a todos, con eso pues no hay equidad, ellos van por delante, con recursos públicos o por lo menos no dicen dónde sacan esos recursos, entonces hay una gran irregularidad.

Ojalá que en la reunión que tuvieron hoy los consejeros del INE con él, los consejeros le hayan hecho saber su preocupación para que se respeten las reglas, porque la ley es la ley.

PREGUNTA.- ¿El PRI va a denunciar esto ante las autoridades electorales?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Sí, sí, por supuesto que sí y ha habido denuncias de otros partidos también al respecto.

Lo que pasa es que llega el momento que como pueden darse cuenta, al presidente no le gusta que la ley le mandate a hacer cosas, por eso nosotros queremos proponer un nuevo sistema de gobierno, donde el presidencialismo ya no exista, queremos un sistema de gobierno de gobiernos de coalición, porque el presidencialismo nos hace mucho daño, porque quiere estar encima de los demás poderes y no es posible.

Aquí tiene que haber democracia, tiene que haber equilibrios de poderes y hoy las sociedades son más horizontales.

Si hace mucho tiempo ya no cabía en México el presidencialismo, hoy mucho menos, porque es un país más abierto, más democrático.

Entonces como puedes ver, hoy ojalá que haya sido el tema con los consejeros, o no creo que haya sido otro, los consejeros les toca poner orden, son el árbitro.

PREGUNTA.- El PRI también (…) para sacar este tipo de temas ¿ya los rebasó el presidente en todo?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Yo creo que un partido hegemónico nunca es lo mejor que le puede pasar a un país.

En otra época, pues probablemente estaba más cerrado el país en comunicación, en muchas cosas que hoy afortunadamente no es así. No se justifica nunca, pero hoy es inadmisible, es inadmisible, y no es que nos rebase, porque no es una competencia, es que está fuera de lugar y es que además hablan mal de los priistas, pero los tienen ellos en sus filas, los tienen en su gobierno. Entonces es contradictorio, son histéricos.

PREGUNTA.- ¿No ha visto preocupación por parte de ustedes de que en momentos la oposición prácticamente esté fuera de la jugada?

-DIP. CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.- Nosotros no estamos fuera de la jugada. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo reglas sólidas, limpias. Ahí les dictan las reglas desde Palacio Nacional, y además pues ahí hay mucha sumisión.

Nosotros somos un bloque que es plural y que tiene que aprender de una nueva época y hacer las cosas bien, sujetos a la legalidad.

Nosotros estamos construyendo un buen proyecto y vamos a salir muy pronto con él.