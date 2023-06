De risa loca: Carlos Evangelista pide “austeridad” a las corcholatas morenistas

Jorge Barrientos

El diputado local e integrante de la comisión nacional de Elecciones de Morena, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, dijo que las reglas para definir al nuevo coordinador de los comités de la 4T fortalecen la unidad al interior del partido.

En este sentido, detalló que las ‘corcholatas’ que deseen participar en el proceso interno deberán refrendar “formalmente y por escrito” su compromiso con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación (4T):

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, apegarse a la legalidad, comprometerse a respetar y respaldar el resultado final del proceso y dar su apoyo al que resulte coordinador en defensa de la 4T.

“Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios y propagandísticos y rechazar toda práctica antidemocrática como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambios de prebendas”.

Por último, el representante popular destacó que uno de los puntos más importantes es que ningún funcionario público, gobernador o integrantes del ejecutivo estatal o miembro de la cámara de diputados locales y federales e integrantes de los ayuntamientos pueden participar.