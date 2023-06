Día de la Libertad de Expresión: Entre un reencuentro y el luto

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

Unos la vieron con sorna, otros con molestia y la mayoría con fastidio e indiferencia, porque quien le antecedió en la palabra extendió demasiado su mensaje y los asistentes estábamos física y mentalmente cansados, pero, cuando la periodista Claudia Martínez comenzó a hablar en el evento por la Libertad de Expresión encabezado por el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de manera paulatina algunos nos metimos en el tema, que nos incumbe a plenitud: Los ataques y homicidios contra periodistas.

El contexto estaba algo sensible, no solamente por el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez en Tehuacán el pasado 23 de mayo, sino por el hecho de que hacía varios años que el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, pasaba inadvertido, sin eventos públicos ni la oportunidad de que quienes nos dedicamos a los medios de comunicación habláramos de la difícil situación que enfrentamos desde hace años:Video desde Tehuacán: De varios balazos asesinan a Marco Aurelio Ramírez, ex director general de Gobierno de Felipe Patjane y periodista

Pero la Asociación de Periodistas y Escritores de Puebla, presidida por Francisco Sánchez Nolasco, organizó el evento que se convirtió en una oportunidad de reencuentro entre los propios representantes del gremio y, también, hombres del poder, como el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cuyo mensaje no pudo ser más actual y, al mismo tiempo, desgarrador, ya que se comprometió a cuidar las vidas de los periodistas en un país azotado por los ataques a reporteros: Video desde Puebla: A salvaguardar las vidas de periodistas, se comprometió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Incluso, Céspedes Peregrina lanzó una verdad siempre comentada entre los representantes de los medios de comunicación: “Los gobiernos estamos de paso, pero ustedes, seguirán haciendo periodismo”. Palabras acertadas y bienvenidas en un contexto nacional difícil caracterizado por una polarización irresponsable, que a menudo toma como blanco a periodistas atacados desde la máxima tribuna mediática federal: México, tercer país con mayor cantidad de periodistas asesinados

POCO QUÉ FESTEJAR EN REALIDAD

Y lo que parecía ser un acto protocolario por la Libertad de Expresión rutinario e innecesariamente largo, de repente se volvió interesante, cuando Claudia Martínez, presidenta del Colectivo Nacional de Periodistas y Activistas (Conapa), recordó que en realidad se tiene poco qué festejar y enlistó la larga lista de agresiones a representantes de los medios de comunicación, como ella misma, porque denunció haber perdido su empleo como maestra a raíz de escribir notas críticas a la gestión del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta (QEPD).

Claudia Martínez enlistó los casos de Luis Fernando Soto, Kara Castillo, Pedro Benítez, Ricardo Capellán y muchos periodistas más que en Puebla y, principalmente, todo el país han pagado, incluso con sus vidas o el destierro el precio de publicar noticias incómodas para el poder público:Impunidad desde el gobierno federal, principal aliciente para atacar periodistas: Analletzin Díaz Alcalá

Los más frecuentes agresores a representantes de los espacios informativos son presidentes municipales, policías y/o directores de Seguridad Pública, asentó la representante del Conapa: Periodistas de Guerrero y CDHEG piden la intervención de Estado Mexicano para localizar y liberar a reporteros

MARCO AURELIO RAMÍREZ, PEDRO BENÍTEZ, AURELIO CABRERA Y UNA LARGA LISTA

En este contexto, se reproduce de manera textual parte del mensaje de Claudia Martínez, a quien el gobernador –hay que decirlo, ya que así ocurrió- escuchó y le contestó que había tomado nota precisa de su mensaje y reiteró el compromiso de respetar la libertad de expresión y cuidar las vidas de quienes ejercen el periodismo:

“Hoy se celebra en México el Día de la Libertad Expresión. En un país en donde es cada vez es más difícil ejercer el libre periodismo y la libre exposición de las ideas, no hay mucho que celebrar. En Puebla, en nuestro caso particular, tampoco tenemos nada que celebrar:

“Apenas el pasado 23 de mayo, en Tehuacán, fue asesinado nuestro compañero periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, él fue ejecutado certeramente cuando se dirigía a su domicilio. Lo asesinaron a quemarropa, a causa de su labor informativa. De eso no queda duda.

“También en San Martín Texmelucan, nuestro compañero Pedro Benítez ha sido objeto de intimidaciones a causa del trabajo informativo que realiza; en dos ocasiones en menos de un mes, Pedro Benítez ha sido blanco de amenazas de muerte, que también causan impacto en el resto del gremio informativo.

“Yo misma he sido víctima de persecución oficial a causa del trabajo informativo y de visibilización que realizo con algunas comunidades indígenas de todo el territorio estatal, en donde –no sobra decir- el crimen organizado se encuentra desatado, intentando convertir de nuestra entidad en una gran zona de silencio.

“A nivel nacional tenemos que lamentar, en lo que va de este año, los asesinatos de los periodistas Gerardo Torres Rentería, de Guerrero; Abisaí Pérez Romero de Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa, de Baja California, y Carlos Acosta de la Ciudad de México, lo que solo nos refleja que todo el territorio nacional sigue sin contar con las condiciones adecuadas para el desarrollo de la prensa libre.

“No es reproche, solo es un recuento. Y por ello no podemos olvidar tampoco el asesinato de nuestro colega Erik Bolio López, asesinado el 1 de mayo del 2017, cuyas investigaciones no se han llevado a cabo en la forma debida y tampoco se ha querido reconocer que su asesinato fue a causa de su labor informativa.

“Si resisamos el panorama nacional, vamos a encontrar que la lista de asesinatos se alza muy dolorosamente sin que nadie quiere llegar al fondo de la situación, en donde lo único que persiste es la dolorosa realidad de que, en México, por no permitir una prensa libre y denunciativa, se sigue matando a los periodistas que intentan romper con el silencio.

“En este día de conmemoración de la libertad de expresión, queremos escuchar, todos los periodistas de todo el estado, un compromiso de parte de la autoridad que usted, señor gobernador representa. Queremos escuchar de su palabra y su compromiso la convicción oficial de que se establecerán políticas públicas que garanticen la protección de aquellos periodistas que se encuentren en riesgo de muerte.

“Señor gobernador, cada vez somos más periodistas que tenemos ejercer nuestra labor informativa a costa de nuestro propio riesgo o del de nuestras familias. Solo le pedimos que haga lo humanamente posible en su gestión para que no sigan asesinando a más periodistas.

“Queremos llegar al próximo 6 de junio y poder celebrar el Día de la Libertad de Expresión.

“Mientras, hoy solo quiero pasar lista de los últimos periodistas que han sido asesinados en México.

“Periodistas asesinados en el 2022

1.- José Luis Gamboa, Veracruz, 10 de enero 2022.

2.- Alfonso Margarito Martínez, Tijuana, 17 de enero de 2022.

3.- Lourdes Maldonado, Tijuana, 23 de enero del 2022

4.- Roberto Toledo, Zitácuaro, 31 de enero del 2022

5.- Ernesto Islas Flores, Tijuana, 6 de febrero del 2022

6.- Heber López Vásquez, Salinas Cruz, 10 de febrero 2022

7.- Jorge Camero, Empalme, Sonora, 24 de febrero 2022

8.- Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, zacatecas, 3 de marzo 2022

9.- Armando Linares López, Zitácuaro, Michoacán, 15 de marzo 2022

10. Luis Enrique Ramírez, Culiacán, Sinaloa, 6 de mayo del 2022

11.- Yesenia Mollinedo Falconi Cosoleacaque, Ver. 9 de mayo 2022

12.- Sheila Johana García Olivera, Cosoleacaque, Ver. 9 de mayo 2022

“Periodistas asesinados en el 2023

1.- Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla) 23 de mayo

Gerardo Torres Rentería (Guerrero)

Abisaí Pérez Romero (Hidalgo)

Ramiro Araujo Ochoa (Baja California)

Carlos Acosta (CDMX)”