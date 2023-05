Fórmula 1: ¿Dónde y a qué hora ver el GP de Mónaco?

EXCELSIOR

La Fórmula 1 volverá a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Mónaco, una carrera que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) conquistó el año pasado y que deberá volver a ganar para evitar que su compañero Max Verstappen se aleje aún más en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

