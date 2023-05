Una correcta limpieza bucal antes de dormir previene enfermedades dentales

Staff/RG

La higiene bucal nocturna minimiza la sequedad de la boca, evita que se genere sarro, ayuda a combatir el mal olor matutino y evita la generación de enfermedades.

Ciudad de México, 17 de mayo de 2023.- La higiene bucal es una de las rutinas de limpieza personal más importantes que debemos adoptar, debido a que tener una salud dental óptima ayuda a prevenir enfermedades. Esta práctica requiere constancia y es recomendable para lograr una sonrisa saludable y un aliento refrescante.

De acuerdo con los especialistas, los momentos más relevantes para realizar limpiezas bucodentales son al despertar y antes de dormir, ya que son los espacios del día donde más se acumula placa bacteriana, y que sin los cuidados pertinentes puede generar enfermedades periodontales como caries y gingivitis, así como generar mal aliento.

“Las caries y la gingivitis son padecimientos prevenibles con una buena higiene bucal. Durante el día los gérmenes y bacterias se van acumulando en la boca a causa de los alimentos y bebidas que consumimos y sin la correcta limpieza podemos perder el esmalte que nos da un aspecto saludable. Ante esto es fundamental tomar control y responsabilidad por nuestra salud bucal y más antes de dormir”, destacó Maite Moneo, Brand Manager de Therabreath México.

¿Qué tan malo es irse a la cama sin cepillarse los dientes?

De acuerdo con la Asociación Dental Americana (ADA), la limpieza bucal nocturna es la más importante del día[1]. No cepillarse los dientes antes de dormir es poco saludable, debido a que, durante el sueño, nuestra boca no produce saliva, la saliva es antibacteriana y al no generar este fluido, no se realiza una limpieza orgánica en la boca, y las bacterias acumuladas durante el día, pueden generar placa bacteriana, la cual se incrusta en los dientes, se endurece y se convierte en sarro, así como genera problemas de salud.

El cepillado nocturno minimiza la sequedad de la boca y evita que se genere sarro, que con el tiempo la única forma de eliminarlo es a través de una limpieza dental profesional.

Además, por la noche los más de 600 tipos de bacterias que viven en nuestra boca (buenas y malas) pueden provocar halitosis, problema asociado frecuentemente a una mala higiene bucal o a enfermedades de la cavidad oral.

Incorporar una rutina de limpieza bucal nocturna es de vital importancia, ayuda a eliminar los restos de comida que se hayan quedado en los dientes durante el día, crea una barrera para la formación de bacterias nocivas para la salud y previene el adquirir algún problema bucodental. Esta rutina de limpieza dental nocturna deberá incluir:

Cepillarse los dientes de forma vertical con pasta dental fluorada tanto de la parte delantera como trasera por alrededor 2 minutos, utilizar hilo dental para eliminar los restos de comida y la placa bacteriana que se encuentre entre los dientes y debajo de las encías, así como limpiar la lengua con raspadores de lengua para eliminar las bacterias alojadas en la lengua. Sin embargo, estos procedimientos no suelen ser suficientes para eliminar toda la placa y bacterias de la boca.

Para completar la rutina de limpieza dental y crear una barrera para las horas de sueño, el uso de enjuague bucal como Therabreath en sus presentaciones, menta fresca y menta suave, resulta fundamental para proteger nuestra boca de bacterias y gérmenes, remineralizar el esmalte de nuestros dientes, generando una barrera protectora.

La fórmula de Therabreath OXYD-8, se deriva del clorito de sodio, sustancia química que por más de 100 años se ha empleado para purificar el agua. Therabreath por 12 horas combate el mal aliento, eliminando las bacterias que lo causan, alivia la sensibilidad dental, ya que los ingredientes con los que cuenta no dejan una sensación de ardor, ayuda a prevenir caries gracias al flúor con el que está hecho que fortalece el esmalte dental y reduce la desmineralización de los dientes.

La higiene bucal no sólo es relevante durante el día, sino también por la noche, cuando la placa bacteriana se endurece más y llega a ser difícil eliminarla. Esta práctica es a base de rutina y de realizar las limpiezas diarias, los problemas de salud no se darán por una noche que no se haya llevado a cabo la limpieza, pero si se olvida hacerlo de manera habitual es cuando nos enfrentamos a los problemas de salud que dañan nuestra dentadura.

Es importante crear rutinas y visitar al dentista una vez al año como mínimo y/o cada vez que se tenga alguna consulta o molestia.