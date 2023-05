Cierran unidades deportivas a cargo del ayuntamiento de San Pedro Cholula

RDS/STAFF

San Pedro Cholula, Puebla.- La administración que encabeza la Presidenta Municipal Paola Angon hace un llamado a la ciudadanía para atender las medidas preventivas y seguir las recomendaciones que emite el Gobierno del Estado de Puebla, y Protección Civil Estatal y Municipal, derivado del cambio de semáforo de alerta volcánica a Amarillo Fase 3, determinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, con lo que se procura prevenir afectaciones a la salud de las familias cholultecas.

Aunado a esto, Angon Silva, a través de las Secretarías del Gobierno de Cholula, instruyó redoblar esfuerzos en apego a las disposiciones federales y estatales, con el objetivo de promover entre la población permanecer en lugares cerrados en la medida de posible, evitando que las personas se expongan a las implicaciones que representa la ceniza en la salud.

Personal del Organismo Operador del Servicios de Limpia, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales, además de otros servidores municipales redoblarán esfuerzos para mantener limpios los espacios públicos, por lo que se pide a las y los cholultecas contribuir en esta labor, manteniendo barridas sus calles, a fin de evitar la acumulación de ceniza.

También se hace un recordatorio a las y los cholultecas de las medidas de prevención y recomendaciones, ante la actividad volcánica que ha generado caída de ceniza de leve a moderada, para privilegiar la salud y bienestar de todos los integrantes de la familia:

-Evitar realizar cualquier actividad al aire libre.

-En caso de que sea indispensable salir a la intemperie, cubrir nariz y boca con un cubreboca o paño húmedo, con lo que se evita la inhalación de este material volcánico.

-En caso de utilizar lentes se recomienda que no sean de contacto.

-Barrer la ceniza de los hogares e inmuebles, además de hacerlo también en techos y bajadas pluviales para prevenir taponamientos.

-Al barrer la ceniza o sacudirla, depositarla en bolsas y cerrarlas bien.

-No arrojar la ceniza a desagües o coladeras.

-Cerrar puertas y ventanas, procurando sellar con trapos o paños húmedos rendijas donde pueda filtrarse la ceniza.

-Tapar tinacos y fuentes de agua, evitando así que puedan contaminarse.

-En caso de contar con mascotas, cubrir sus alimentos y agua para evitar que se contaminen.

-No consumir alimentos en la calle.

-Cubrir equipos, aparatos electrodomésticos y automóviles para su cuidado.

-Evitar manejar ya que la ceniza reduce la visibilidad y hace el pavimento resbaladizo.

Asimismo el Gobierno de Cholula precisa que, en seguimiento a las instrucciones y recomendaciones del Gobierno Estatal, todas las unidades deportivas permanecerán cerradas temporalmente hasta nuevo aviso, para evitar que la ciudadanía salga de sus hogares y se exponga a la ceniza.