No se vale que gobernadores de Morena quieran usar dos “cachuchas”: Marcelo Ebrard

Tras recibir un Doctorado Honoris Causa otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), A. C., el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, consideró que los gobernadores y gobernadoras emanados del partido Morena, “no deben usar dos cachuchas”, la de coordinador de campaña de las corcholatas presidenciales y la de ser mandatarios en sus respectivos estados.

Se debe actuar con prudencia por parte de los Ejecutivos en los estados, y si quieren apoyar a alguna de las “corcholatas”, lo mejor es que pidan licencia, sugirió tras la polémica que desató el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

En ese contexto, recordó que una de las funcionarias en la SRE, Martha Delgado tuvo que pedir licencia como Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, toda vez que también quería apoyar directamente al canciller en su búsqueda para ser elegido como Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Morena.

“¿Tú quieres coordinar una campaña? Pues pídete una licencia. Está bien, pero hay que irse. Martha Delgado me dijo: yo quiero coordinar tu campaña; no se puede aquí, me voy, perfecto. Eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas como algunos gobernadores”, expresó.

Consideró que son más los gobernadores que se han comportado conforme a su cargo, al no intervenir en un proceso interno del partido.

“Las y los gobernadores de los estados, cuando menos en la mayor parte de los que yo he visitado, se han comportado de acuerdo con la investidura que tiene un gobernador o gobernadora”, apuntó.

Ebrard Casaubón aseguró que no está pidiendo el apoyo de los gobernadores para sus eventos, sino que solamente respeten estas actividades que realizan con simpatizantes.

“No inclinas la balanza, o pretendes hacerlo a favor de una, o uno, u otro. La prudencia y hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la República. No te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de los que estamos participando”, finalizó.