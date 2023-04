Darío Ripoll platica sobre la 15ª temporada de “Vecinos”

-Le rinden homenaje al primer actor Ignacio López Tarso y a Xavier López “Chabelo”

Por Mino D’Blanc

El reconocido actor Darío Ripoll, quien da vida a Luis San Román “El Bipolar” en “Vecinos”, platica sobre la temporada número 15 de dicho programa y sobre los homenajes en capítulos diferentes al primerísimo actor Ignacio López Tarso y a Xavier López “Chabelo”.

Agradecemos las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa, para la realización de esta entrevista.

MD’B: En esta temporada número 15 de “Vecinos” homenajean al maestro Ignacio López Tarso y a Xavier López “Chabelo”.

DR: Tuvimos la oportunidad de tener al gran maestro Ignacio López Tarso en el programa como el suegro de Frankie Rivers y el papá de Lorena en algunas temporadas y la verdad fue un agasajo tenerlo ahí, poderlo conocer, poder platicar con él, tuve la oportunidad de que hasta me firmara un afiche de la película “Macario” que lo tenía yo guardado desde hace varios años y por fin pudo ponerle de su puño y letra una dedicatoria que para mí vale mucho y la guardo con mucho cariño. Nuestro productor siempre de una manera muy amorosa y con mucho respeto decidió que hiciéramos este pequeño homenaje por su vida y por el gran legado que nos han dejado. El domingo pasado se transmitió el programa homenaje a Ignacio López Tarso y este domingo 30 de abril a las 7:30 por “las estrellas” qué mejor homenaje a Xavier López “Chabelo” que sea en el Día del Niño. Va a ser un programa muy emotivo que seguramente le va a encantar a todo el público, a toda la familia.

MD’B: ¿Va a ser una repetición del programa que hizo con ustedes o va a ser una edición muy especial que le hacen?

DR: Es un programa totalmente nuevo con título original que se hizo especialmente para recordarlo con todo el cariño que le tenemos a Xavier por toda su gran trayectoria y por todo lo que nos ha dejado y estamos acompañados de niños, de nuestros minimix de nuestros personajes que tienen una participación muy interesante y muy importante en este capítulo. Aparte de los otros dos capítulos dentro de la historia de “Vecinos” en que Frankie Rivers planea hacer una película con la historia de Luis Sanromán “El Bipolar”, a quien le ofrece hacer una película basada en su vida y obviamente don Hipólito Menchaca recibe una digna visita inesperada de un amor del pasado y tienen una escena romántica planeada por todos los del edificio. Así que será diversión garantizada este domingo 30 de abril por “las estrellas”.

MD’B: Como buen actor que eres, ¿qué le aprendiste al maestro López Tarso y que le aprendiste a Chabelo en los capítulos que grabaron con ellos?

DR: Don Ignacio era una de las personas súper profesionales que llegaba con todo aprendido, generoso, súper platicador, le encantaba contar anécdotas. Con una sencillez espectacular, con toda esa trayectoria en cine, imagínate, nunca perdió la sencillez y eso es una de las cosas que más aprende uno de los verdaderos grandes. Lo mismo pasa con Xavier López “Chabelo” con quien tuve la oportunidad de trabajar también en “Estrellados” con Jaitovich, haciendo algunos sketches con él; siempre muy amable, muy profesional, en fin, gente como ellos tienen una estrella que hay que seguir y sobretodo el legado que dejan es eterno.

MD’B: “Vecinos” sin duda alguna es un programa atemporal.

DR: Yo creo que lo que ha conectado con la gente durante todos estos años y no me dejarán mentir es la cercanía que tienen los personajes con el público. Siempre conocemos a alguien como doña Magda, siempre está el neurótico, el que no trabaja, el mandilón, todos los personajes que no están lejos de la realidad, que es muy probable que existan en muchos edificios de la ciudad de México o del país o de Latinoamérica y eso es lo que ha conectado con la gente durante tantos años. Es una comedia honesta, interpretaciones bien hechas, bien actuadas, bien trabajadas, con una muy buena producción, entonces creo que todo este coctel es el que nos ha mantenido en el gusto del público y sobretodo no ha envejecido porque también se han preocupado porque exista una evolución en los personajes. Lo hemos visto: Luis ya tiene una esposa y un hijo, Pedro ya vive con la novia, los López Pérez tienen a la suegra, Vanesa ya tiene su propia veterinaria, todos los personajes van evolucionando poco a poco y van teniendo historias alternas y problemas alternos al universo de “Vecinos”.

MD’B: ¿Qué tanto cambia esta temporada número 15 de las anteriores?

DR: Precisamente el slogan de esta temporada es “Vecinos, basado en hechos reales”. Muchos, muchos de los capítulos de esta temporada se basaron en hechos reales de historias o anécdotas que llegaron a oídos de los escritores, del productor, de los mismos actores; lo comentamos nosotros, se pasa esta información, se ve la posibilidad de bajarlo a un libreto y la gran mayoría de estos capítulos están basados en ello. No quiero platicar mucho de los capítulos que vienen en esta temporada número 15, pero créanme que son de muy alto nivel de diversión. Por lo pronto no se pierdan este domingo 30 de abril este gran homenaje a Xavier López “Chabelo” a las 7:30 de la noche por “las estrellas”.

MD’B: Los niños que aparecen este domingo, ¿son familiares, hijos de actores o actrices del programa o son niños que estudian o estudiaron en el CEA?

DR: Son niños a los que se les hizo casting en este capítulo especial. Muchos son niños que efectivamente están estudiando en el CEA o que ya salieron o que son egresados del CEA, pero todos son talentosos, niños muy carismáticos y que de verdad el público se va a divertir mucho viéndonos.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida aparte de “Vecinos”?

DR: Ahorita unas vacaciones muy merecidas; me voy a tomar unos 15 de días de vacaciones. Hace mes y medio estrenamos un canal, porque ya tenía muchas ganas de abrir un canal de YouTube con un proyecto y me asocié con una productora y es nuestro primer proyecto juntos; se llama “Acapulco en la azotea con Darío Ripoll” y ahí me van a ver en otras facetas, de hostess, de entrevistador, platicando historias y aventuras de mis amigos actores, de mis amigas actrices desde la azotea de un edificio en la Ciudad de México en el mude de playa con short, con playera, todo muy informal. La verdad es que es un proyecto del que estamos muy contentos; llevamos mes y medio y ya tenemos 6 programas que ya están en el canal, por lo que ya pueden disfrutarlos, tenemos 5 programas que ya están grabados que saldrán todos los miércoles e invitar a toda la gente que apoye este proyecto, que se suscriba al canal. Se van a divertir mucho porque van a ver a su artista o a su personaje favorito de una manera diferente, menos formal, más relajada desde la parte de la comedia. En cada programa el invitado nos cuenta anécdotas o historias que generalmente no cuentan en una entrevista formal. Así que se van a divertir, échenle un ojito y ojalá les guste.