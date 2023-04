Top 5 para Majo Rodríguez en los Tractocamiones

Staff/RG

Demuestra calidad en tercera fecha en Autódromo Guadalajara

Demostrando buenas manos y temple, la piloto poblana, Majo Rodríguez, finalizó en el quinto lugar la tercera fecha de los Tractocamiones, que se llevó a cabo en el Autódromo de Guadalajara, que registró una buena entrada en sus gradas.

La conductora del pesado automotor marcado con el número 7 CANOcomfricsa-LÖSEN-GrupoIndustrialCopar-MaterialesKoa-ExpoCerámicas-Kilker-LORCAST-SRCautomatización-CARROLL-Atunsito-Armstrong-Armored-Intercash-M&A se mantuvo siempre en la pelea por los primeros lugares.

“Estoy muy contenta, sabemos que ya está en buenas condiciones el Tractocamión, sirvió bastante toda la inversión que le hicimos, que todos los mecánicos estuvieran trabajando, al final logramos el objetivo de colarnos a los cinco primeros lugares”, refirió Majo al concluir la competencia.

“Sabemos que ya podemos estar en la pelea, tuvimos varios contactos, estuvo muy intensa la carrera, hacía mucho calor, con esto nos metemos a la pelea por los puntos, todavía quedan muchas fechas, hay que buscar esa victoria”, apuntó la integrante de la escudería Prime Sports.

En ese sentido, Rodríguez, quien estuvo peleando mano a mano con Michel Jourdain Jr por el cuarto puesto, destacó el trabajo de los integrantes de su equipo que le permitió meterse en el Top Five, pese a que batalló con el estado del trazado tapatío.

“La pista no estaba en condiciones perfectas, pero no para no poder manejar, hay algunos puntos que afectan en las frenadas, algunas curvas con unos surcos, hay que aprender a sortear con todas estas cosas y lo logramos”, expresó la poblana, quien marcó 1:11.332 minutos en su mejor giro de 23 que dio al circuito.

Paul Jourdain, actual monarca de los Tractocamiones y Homero Richards, hicieron el uno-dos al final de la prueba, mientras que la tercera posición fue para Santiago Tovar.

La cuarta fecha puntuable de los “Monstruos del Asfalto” se disputará, el próximo 2 y 3 de junio, en el marco del Speed Fest en el Autódromo capitalino de los Hermanos Rodríguez.