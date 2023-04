Denuncian que presidente de Atempan, Carlos Herrera, quiere dejarle el municipio a su esposa

Staff/RG

Quien solapa la prepotencia e irresponsabilidad con la que dirige la seguridad de mi municipio, todo generado por la soberbia en la que está envuelta el acalde, quien en su interés mezquino y político, solo por permanecer en el poder, sea dejando a su esposa como sucesora o a su padre para tapar todos los desfalcos que ha hecho con las arcas del municipio y quien le tape el cochinero que está haciendo en dos administraciones que está al frente de mi municipio y que en cada feria patronal se llena las bolsas, con los cobros excesivos, a los comerciantes que con esfuerzo pagamos el derecho de piso para llevar el sustento a nuestros hogares.

Prepara su operación política para colocar a esos dos perfiles, quienes piensan que el poder se hereda y que no pueden soltarlo, es molesto solo ver a una sola familia gobernando para sus intereses personales y bolsas y, que lejos de ayudarnos, en su enfermedad por el poder desatienden las tareas esenciales, como es la inseguridad en este municipio y que es secreto a voces que está coludido con la delincuencia en su afán hasta de controlar nuestros miedos y la farsa con la que se presenta a los medios de comunicación, a los que dice que, como un buen presidente que está atento a las necesidades de los atempanenses, con esa farsa de ser gente para el pueblo, cuando en sus gestos demuestra el desprecio por la gente humilde que un día le brindó su apoyo pensando que los lograría sacar del rezago a nuestro municipio y que cada día demuestra su hartazgo de lidiar con las causas de nuestro Atempan, al que solo ve como objeto de saqueo.

Parece que su familia no sabe hacer nada más que vivirse del erario público y que no tiene la mínima idea de lo que significa esta tierra para nosotros los habitantes de Atempan y cada vez con sus acciones refleja la realidad de su avaricia por estar al frente de un poder sin tener vocación y que su egocentrismo permite que sus funcionarios puedan ocupar su puesto gozando de impunidad, cada vez las manifestaciones y el descontento social se empiezan a replicar por cada rincón de Atempan, como es el caso que hago con esta denuncia, la prepotencia con que se dirige Víctor Hugo Márquez Lagunés, comandante a su servicio y antojo del Carlos Herrera González y que estando enfrente de un grupo de manifestantes, la cara y los gestos de enfado, del presidente, porque estábamos exhibiendo a su comandante pistolas Víctor Hugo Márquez Lagunés, quien siempre con amenazas y prepotencia se ha dirigido a la ciudadanía y quien hasta por comentarios en redes sociales como critica a su desempeño demuestra su empatía amenazando y poniéndose al tú por el tú con los civiles y que hoy nos dimos el valor de enfrentarlo cara a cara, su patrón, Carlos Herrera González, cínico y burlón el comandante, sabiendo que lo protegen y observando también las muecas del presidente nos damos cuenta lo coludidos que están y que nos hace pensar muchísimas cosas y que ese secreto a voces en el cual los dos controlan a los delincuentes para infundir terror en Atempan, no es más que su miedo por perder los beneficios de estar en el poder y privilegios que nosotros les hemos conferido al dar un voto a gente que solo viene a enriquecerse.

Hacemos un llamado, que venga a poner orden en este municipio antes de que ocurran desgracias, todo en beneplácito de Carlos Herrera González y su comandante Víctor Hugo Márquez Lagunés y que se destapen todas las irregularidades en esta administración y que se revise sus cuentas públicas de manera precisa, porque no sabemos con cuántas sorpresas nos podemos encontrar con una persona, que nos estará gobernando durante 6 años, si hace su agosto en cada feria que ha estado al frente y como buen católico mocho va a nuestro santuarios a darse golpes de pecho, a sabiendas del daño que hace con su forma de enriquecerse a costillas de los atempaneces, cuando lo vemos en las procesiones hasta parece santo, nuestro querido presidente que quiere perpetuarse en el poder sea con su esposa luisa Hernández o su papá Carlos Herrera Oropeza, precisamente hermano de Mario herrera Oropeza, quien ya fue presiente de este municipio teniendo el primer récord con más años en el poder cuando no existía la famosa reelección, ya que duró en el poder 4 años 8 meses aproximadamente e hizo negocios millonarios

No nos vayan a dar la sorpresa que Mario Herrera Oropeza quiera repetir ahora con Morena, no dudamos de sus artimañas y su poder adquisitivo después de pasar por las arcas del erario público de Atempan.