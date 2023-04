Otro desplome en Línea 12, Sheinbaum debe olvidarse de la candidatura

Dereporteros.com

El PAN en el Congreso CDMX exigió a Claudia Sheinbaum desistirse de ser candidata por MORENA en 2024 y centrarse al 100 por ciento en administrar la Ciudad. “Atender el Metro, vigilar los trabajos de la Línea 12 y atender a las víctimas mortales de los últimos años en el Sistema”.

MORENA no puede con la CDMX y MORENA no puede seguir gobernando la Ciudad, necesitamos un gobierno de alternancia que no se le caiga el Metro.

COMMENTS

El PAN en el Congreso CDMX exigió a Claudia Sheinbaum desistirse de ser candidata por MORENA en 2024 y centrarse al 100 por ciento en administrar la Ciudad. “Atender el Metro, vigilar los trabajos de la Línea 12 y atender a las víctimas mortales de los últimos años en el Sistema”.

Este viernes, luego de viralizarse el desplome de una estructura metálica utilizada para los trabajos de rehabilitación de la Línea 12 en su tramo elevado, diputados locales y federales panistas exigieron un recorrido urgente por la zona de trabajos para constatar la seguridad estructural, acompañados de un notario público.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, adelantó que solicitará a la JUCOPO, la comparecencia obligatoria de Guillermo Calderón y de Jesús Esteva, secretario de Obras local.

“Esto demuestra que, lo que hace José María Riobóo en el Comité de Rehabilitación es sólo beneficiarse con contratos por medio de la activación de la Línea 12”, sostuvo Barrera.

El diputado Federico Döring, coordinador del GPPAN, señaló que el Metro es un medio de transporte “de miedo y terror” para los usuarios. “La Línea 12 nació maldita y ahora estamos a la zozobra de la negligencia de MORENA para darle mantenimiento y cautivos a los errores de mantenimiento chafa que la 4T le ofrece a esta obra”.

Aníbal Cañez Morales pidió al GCDMX, no mentir y no ocultar si hay personas lesionadas por este nuevo desplome, ante la negligencia criminal de no supervisar ni dar garantías de seguridad a los trabajadores que hacen las reparaciones del Metro.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández, lamentó que Sheinbaum no quiera darse el tiempo para vigilar a Riobóo ni a las empresas que ejecutan la rehabilitación, por lo que es necesario tener informes de todo el proyecto de reparación que se ha hecho desde el día uno.

“MORENA no puede con la CDMX y MORENA no puede seguir gobernando la Ciudad, necesitamos un gobierno de alternancia que no se le caiga el Metro y que no se le caigan las estructuras de mantenimiento a los procesos de mantenimiento, paradójico”.