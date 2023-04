Jorge Estefan Chidiac, Arturo Rueda y el golpe de percepción a favor de Nacho Mier

Durante el natural receso de Semana Santa, el coordinador de los diputados locales del PRI y ex secretario de Finanzas en el gobierno interino, Jorge Estefan Chidiac, hizo público su perdón al ex director del malogrado diario Cambio, Arturo Rueda de la Vega, con quien había sostenido un larguísimo pleito político-legal y personal.

En mayo del año pasado, pocos días después de que Rueda de la Vega fuera detenido el mismo día en que se supone alguien iba a casarse con él, entrevisté a Estefan Chidiac, quien no dudó en explicar de manera detallada el por qué había procedido legalmente contra quien nunca fue periodista, pero sí medró con esa profesión: “¿Colusión política?…la de Ignacio Mier y Arturo Rueda: Jorge Estefan Chidiac

¿En plena semana santa el coordinador de los diputados priístas recibió la visita de algunos ángeles, para le otorgara el perdón a Arturo Rueda?. No lo creo, ya que lo más probable es que su decisión se haya debido a lo que él mismo habría llamado, de acuerdo al columnista Mario Alberto Mejía, al “nuevo clima político que vive Puebla”: Jorge Estefan le da el perdón a Arturo Rueda

Aunque Mario Alberto Mejía y Estefan Chidiac NO precisaron a qué se refería con el término “nuevo clima político”, lo cierto es que su decisión generó un fuerte golpe de percepción a favor de Nacho Mier Velazco en la contienda por la candidatura morenista al gobierno de Puebla en 2024: Nacho Mier crea y dirige su Asociación civil

TONY GALI Y LA SALIDA QUE NI SIQUIERA INTENTARON EVITAR AUGUSTA VALENTINA Y CÍA

Nadie puede olvidarse de que Rueda de la Vega fue ¿o es? uno de los personajes más cercanos a Mier Velazco y, por ende, su eventual liberación de la cárcel podría implicar, tal vez, su retorno al diario Cambio y al papel preponderante que solía jugar al interior del grupo del coordinador de los diputados federales morenistas.

También de cara a las elecciones concurrentes del 2024, al interior del PAN es un golpe fuerte la previsible pérdida del ex gobernador Tony Gali Fayad, quien nunca se afilió al blanquiazul, pero que contendió exitosamente con esas siglas para ser presidente municipal de Puebla y, luego, titular del Ejecutivo estatal: Nacho Mier abre las puertas de Morena al ex gobernador Tony Gali

Lo cierto es que el “florerito azul”, Augusta Valentina Díaz de Rivera, JAMÁS movió un dedo para evitar que Gali Fayad y su grupo –todavía lo tiene- dejaran al partido, se acercaran al morenismo y, más precisamente, al propio Moisés Ignacio Mier Velazco, pese a que a ella le correspondía hacerlo: Que Augusta Valentina platique con Tony Gali para que no se vaya del PAN, pidió Genoveva Huerta

GENOVEVA HUERTA, AUGUSTA VALENTINA Y MARKO CORTÉS, DE LOS 3 NO SE HACE UNO

Aunque nadie lo diga públicamente, el panismo recibió un severo mazazo por esta posible decisión del ex gobernador, no tanto por el hecho de que se haya alejado del blanquiazul, sino por su previsible apoyo a uno de los aspirantes morenistas al gobierno. Pero la realidad es que ni Augusta Valentina Díaz ni su antecesora, la ex dirigente del partido y diputada federal plurinominal, Genoveva Huerta, buscaron un acercamiento o diálogo con Gali Fayad y sus colaboradores.

Es más, cuando el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta lanzó una y mil acusaciones contra Tony Gali y sus colaboradores, NUNCA lo defendieron y mucho menos dieron la cara por él o su administración, pese a que muchos panistas participaron en ella y a que, hasta la fecha, no hay NINGUNA SENTENCIA legal confirmada contra el ex mandatario y/o su gente.

De hecho, en los comicios intermedios del 2021, el grupo de Tony Gali Fayad fue olvidado, dejado de lado. En un momento, el dirigente nacional del partido, Marko Cortés, esbozó que el ex gobernador podría contender por una diputación federal, pero, según las malas lenguas, lo quería lanzar por un distrito imposible de ganar para el albiazul.

Así que, una vez que el ex alcalde de Puebla podría tomar la determinación de sumarse a las filas de Morena-Nacho Mier en el 2024, queda claro que las dos más recientes presidentas estatales del partido, Genoveva Huerta y Augusta Valentina Díaz de Rivera, además del autodenominado dirigente nacional, Marko Cortés, fueron INCAPACES de tender puentes con Gali Fayad y su grupo.

¿Y así dicen que quieren recuperar la gubernatura y mantener la zona conurbada de la Angelópolis en 2024?.