Lady Gaga besa a mujer en filmación de ‘Joker 2’ y la imagen se vuelve viral

Lady Gaga está enfocada en las grabaciones de ‘Joker 2: Folie à Deux’ y en redes sociales se han viralizado algunas imágenes de los sets de grabación donde se le puede ver como ‘Harley Quinn’.

Una de las imágenes que ya se viralizó por todo internet fue la de la cantante besando a una mujer. Todo formaría parte de las escenas de la película, misma que se estrenará hasta octubre del próximo año.

Lady Gaga as Harley Quinn on the set of “Joker: Folie à Deux” today kissing a woman while a Joker watches on. 🃏 #Joker2 pic.twitter.com/tieOKvocDn

— Lady Gaga Updates 🃏 (@LadyGagaUpdates) March 26, 2023