Delfina Gómez se registra ante el IEEM como candidata a la gubernatura

EL VALLE

Toluca, Méx.- Delfina Gómez Álvarez, presentó su solicitud de registro ante el Instituto Electoral del Estado de México como candidata a gobernadora por la alianza “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, integrada por los partidos de MORENA, PT y el PVEM.

El representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, Francisco Vázquez, fue quien entregó la solicitud de registro de Delfina Gómez.

Donde, la presidenta del Consejo general del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, dio a conocer que el Consejo del IEEM sesionará el próximo 2 de abril para tratar la viabilidad de las candidaturas, y los llamó a realizar una jornada pacífica. Y aseguró que en el órgano electoral, encontrarán un árbitro electoral imparcial.

Luego de solicitar su registro, Gómez Álvarez, apuntó, “Quiero ser gobernadora del Estado de México, porque como muchos de ustedes, nuestra aspiración y mi aspiración está cimentada sobre el amor al pueblo: amor con amor se paga y se los demostraremos”, señalo.

Los gobernadores Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, Layda Sansores de Campeche, David Monreal de Zacatecas, Claudia Sheinbaum de Ciudad de México, Américo Villareal de Tamaulipas, Rubén Racha de Sinaloa, Evelyn Salgado de Guerrero, Salomón Jara fe Oaxaca,

Alfredo Álvarez Bedolla de Michoacán, Alfonso Durazo de Sinaloa, Víctor Manuel Castro Cosío de Baja California Sur, María Elena Lezama de Quintana Roo, acudieron solamente al registro de Gómez Álvarez no así al evento posterior.

Ante consejeros y consejeras nacionales, de Karen Castrejón del PVEM, Oscar González del PT, el delegado de Morena, Higinio Martínez, el coordinador de precampaña Horacio Duarte, el líder estatal del PVEM, José Couttolenc, así como diputadas y diputados federales y locales, señaló que se siente muy agradecida por la confianza que le brinda, Morena, PVEM y el PT, deciden que los represente como su candidata a gobernadora; me enaltece , pero también me he crear un compromiso, que de verdad no les vamos a fallar y trabajar sin descansar, señaló.

El líder nacional de Morena, Mario Delgado señaló que inicia el camino hacia la transformación para liberar a la entidad de gobiernos corruptos y sostuvo que Delfina Gómez representa la honestidad frente a la corrupción.

Mientras que, Oscar González Yáñez afirmó que derrotarán al PRI y liberarán al Estado de México; sostuvo que no van a fallar y que Delfina Gómez es una mujer honesta y será la próxima gobernadora.

Asimismo, Karen Castrejón dirigente nacional del Partido Verde, afirmó que aquí están las y los soldados de Delfina Gómez e irán con la mejor mujer.