¿Dónde ver y escuchar gratis la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023 en Estados Unidos?

Estados Unidos estará jugando ante Japón la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023, un duelo que se celebrará en el LoanDepot Park, lugar en el que los locales quieren conquistar su segundo título de este torneo.

Los primeros en clasificar a la última instancia de la competición fue la novena norteamericana, quienes vinieron de atrás para derrotar 9-7 a Venezuela en las semifinales.

De la misma manera, los nipones estaban abajo en la pizarra, empataron el partido, pero fue hasta la última entrada que los asiáticos se llevaron el triunfo con un doblete Munetaka Murakami para poner el 6-5.

Will Team USA repeat or will Team Japan go undefeated for its 3rd #WorldBaseballClassic title?

Find out Tuesday night at 7 PM ET on @FS1! pic.twitter.com/NkzfX0BShk

— MLB (@MLB) March 21, 2023