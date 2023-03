Aprueba cabildo renuncia de Silvia Tanús

María Arévalo

En sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la renuncia de Silvia Tanús Osorio a la secretaría general del ayuntamiento.

Señaló que se va con la frente en alto, pues consideró que no hizo mal papel y que no deja en mal a su partido, pues destacó que sabe trabajar y lo hace muy bien, “por esta razón me voy con la frente en alto, me voy con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes”.

Por su parte, el presidente municipal Eduardo Rivera agradeció el trabajo realizado, su lealtad, institucionalidad dentro de la responsabilidad que encabezó en el gobierno de coalición y ayuntamiento plural.