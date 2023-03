Perfiles falsos y empresas fantasma, ¿qué tan vulnerables son las redes sociales al robo de identidad?

Staff/RG

Para el próximo año se estima que en el país habrá más de 90 millones de usuarios de redes sociales.

“La validación de identidad en las redes sociales contribuye a mejorar la reputación de las plataformas digitales, pero también de sus usuarios, ya sean personas o empresas”, afirma Ricardo Robledo, fundador de Tu Identidad.

Los perfiles falsos pueden usarse para cometer otros delitos como robo de datos o fraude, en particular cuando se trata de perfiles empresariales pues a través de estas plataformas las compañías tienen constante comunicación con sus usuarios, incluso realizan ventas.

Facebook estima que menos del 5% de sus perfiles son falsos.

En México, el número de usuarios en las redes sociales va en aumento, ya que se han vuelto un medio imprescindible para interactuar a diario. Se estima que la cifra llegue a más de 90 millones en el 2023, según el informe El uso de redes sociales en México, elaborado por Statista.

La tasa de penetración de las redes sociales entre la población del país es del 78% y el rango de edad con el mayor porcentaje de usuarios que ocupan plataformas digitales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras, oscila entre los 25 y 24 años.

A la par de este crecimiento, los ciberataques también aumentaron. Para el robo de identidad de perfiles en redes sociales, los delincuentes emplean algunas tácticas como la suplantación, el hackeo a la base de datos del sitio web, el phishing de mensajes directos, entre otros métodos.

“Cuando un usuario se registra en una red social generalmente se le pide un nombre, un correo electrónico y una fecha de nacimiento para confirmar que es mayor de edad, pero, no existe una garantía de que esta información sea real, por ello, la validación de identidad o KYC (Know Your Customer) en redes sociales se convierten en una herramienta imprescindible para que las plataformas cumplan con criterios de regulaciones y al mismo tiempo brinden certeza a sus usuarios”, indica, Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

Explica que aquellas redes sociales que carecen de registros de validación de identidad se encuentran en una desventaja que podría poner en riesgo no sólo la seguridad y datos de sus usuarios, sino también de la empresa detrás de esa plataforma.

“La validación de identidad para personas y empresas o KYB (Know Your Business) en redes sociales es un tema clave, ya que se han dado casos de perfiles apócrifos que pueden poner el riesgo la reputación o carrera de una persona. Mientras que uno de estos perfiles empresariales, tiene un potencial mucho mayor de que a través de él se comentan otros delitos como fraude, ante eso la magnitud del riesgo se potencializa y queda de por medio el prestigio de la empresa, incluso puede verse implicada en temas legales o fiscales”, añade Robledo.

Un ecosistema más robusto

No hay una cifra precisa acerca del número de cuentas falsas o bots que existen en las redes sociales, pero se estima que por lo menos el 5% de los perfiles activos, de grandes plataformas como Facebook, son apócrifos, lo cual representa un alto riesgo para los usuarios que interactúan con diversas personas de todo el mundo.

“En este contexto, los procesos KYC y KYB pueden ayudar a brindar una mayor seguridad, por ejemplo, para confirmar que un usuario es mayor de edad o que realmente es quien dice ser, y que para el caso de los negocios no se trate de una empresa fantasma o una que use la imagen y datos de otra compañía para cometer fraude. El robo de datos es un delito grave que permea todas las aristas de la economía digital, de modo que para avanzar, crecer y robustecer el ecosistema es necesario contar con estos procesos”, argumenta el fundador de Tu Identidad

Puntualiza que la validación de identidad digital, no sólo agiliza el proceso, también se apoya de otras tecnologías como biometría o incluso Inteligencia Artificial, lo cual, además de ágil, la hace confiable y permite a las empresas reducir hasta un 60% del costo.

Redes sociales como canales de venta y exposición para las empresas

Por otro lado, para muchas empresas (sobre todo las que están en etapa de desarrollo), las redes sociales representan un canal importante, tanto de ventas, como de leads o de exposición de la marca. El Estudio de Venta Online 2022 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) señala que el 27% de los consumidores digitales sigue a sus marcas favoritas en redes sociales, 17% utiliza las redes como canales de comunicación frecuente con sus marcas favoritas y 11% las utiliza como una línea de apoyo para poder concluir sus compras.

“Para el caso de las empresas los datos hablan de que las redes son un espacio de comunicación y atención al usuario, en el cual los consumidores externar sus dudas y buscan un mayor acercamiento con la empresa. Pero cuando caen en un perfil falso pueden exponer sus datos personales e incluso información bancaria, de modo que el grado de vulnerabilidad es sumamente alto. Este tipo de fraudes se han visto con empresas de todo tipo desde retail, banca, transporte, etc”, afirma Ricardo Robledo.

El especialista de Tu Identidad concluye que si bien, los procesos de KYC y KYB en las redes sociales no inhiben por completo los fraudes o las suplantaciones de identidad, pueden contribuir para detectar y responsabilizar a las personas que hacen mal uso de estas plataformas.

