Quedan definidos los jerseys para jugar el Super Bowl LVII

La NFL ya prepara todo el contexto del Super Bowl LVII que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de febrero, cuando Kansas City, campeón de la americana y Philadelphia, campeón de la nacional, se enfrenten en un partido donde solo habrá un ganador.

Más allá de los equipos y los representantes de cada institución, existen ciertas cábalas o decisiones que llevan a optar por ciertas cosas, tal es el caso de los jerseys, los cuales ya están decididos para la super final.

¿Qué colores utilizarán?

A diferencia del Super Bowl anterior, Kansas City utilizará jersey blanco para disputar el título, mientras que Filadelfia saldrá con su vestimenta de gala: el de color verde.

Getting Super Bowl ready 🤩

📺: #SBLVII — Sunday, Feb. 12 at 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/9ZMcOWBHIA

— NFL (@NFL) February 2, 2023