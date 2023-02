Roxana Luna Porquillo y su perversa intención de dar otro “chalchihuapanazo”

DEBATE

Convertida en un personaje menor, de un partido también nimio (PRD), la ex diputada federal y ex candidata a la gubernatura, Roxana Luna Porquillo, quiso dar otro “chalchihuapanazo” el martes pasado, cuando azuzó a gente inconforme con la verificación vehicular para que generara violencia e intentar que algún muerto hiciera que la atención de la opinión pública nacional se volcara en Puebla.

Así fue el modus operandi de la misma Roxana Luna en junio del 2014, cuando ella y su grupo instigaron a vecinos de la junta auxiliar de Chalchihuapan a usar piedras y palos durante una marcha contra la desaparición de los registros civiles en las comunidades. En aquélla ocasión, era diputada federal y la maniobra les salió “bien”, porque el gen represivo y autoritario del morenovallismo provocó que un menor edad, José Luis Tehuatlie, muriera por las famosas “balas de goma”.

Afortunadamente, el martes pasado fracasó la intentona de otro “chalchihuapanazo”, ya que -aunque los instigadores de la violencia lanzaron golpes, ataques y lastimaron severamente a un policía estatal- no cumplieron su objetivo de que hubiese muertos, como sí se dio en 2014: Video desde Puebla: Optimismo porque el caso Chalchihuapan haya sido reabierto, afirma Elia Tamayo, mamá del niño fallecido, José Luis Tehuatlie

También resulta inolvidable que, una vez sucedido el caso Chalchihuapan, la misma Roxana Luna fue exhibida tal y como es, una instigadora de violencia, cuando aparecieron grabaciones en que ella misma ADMITIÓ ser la instigadora de lo ocurrido ese día en la autopista Atlixco –Puebla y haber intentado que la iglesia católica se sumara a su exigencia de desaparecer los poderes en el estado: Facundo Rosas, Víctor Carrancá, Roxana Luna y hasta la propia Elia Tamayo…los MUCHOS cabos sueltos del caso Chalchihuapan

PROFESIONALES Y BENEFICIARIOS DE LA VIOLENCIA

Como ya se comentó, el martes pasado por fortuna falló el intento de Luna Porquillo y su grupo político de PRENDER Puebla y el país con un nuevo “Chalchihuapanazo”, porque “solamente” generaron algunas horas de molestia a los ciudadanos y heridos leves: Un policía estatal con traumatismo craneoencefálico, saldo de la marcha contra la verificación vehicular, confirmó la secretaría de Gobernación

Pero la reaparición en la vida pública estatal de este grupúsculo y, principalmente, el hecho de que usen la violencia y manipulación política y social para conseguir sus objetivos, no deberían ser soslayados, porque no sería la primera ocasión en que aprovechan alguna coyuntura para armar una supuesta protesta, provocar golpes, lesionados y, una vez obtenido su objetivo, dejar tirado el supuesto movimiento, como hicieron con el caso Chalchihuapan y Elia Tamayo, la mamá del menor fallecido en 2014: Elia Tamayo acusa a Roxana Luna de «traición»

Cierto: Luna Porquillo es un personaje menor y su partido, el PRD, lleva tiempo en el cabús del PRIAN, pero ello la vuelve más peligrosa, porque desestabilizar Puebla la volvería a poner en la antesala de una diputación federal plurinominal, como la que ya tuvo, además de que le permitiría regresar a las primeras planas de la política y los medios de comunicación.

No, en política y en la vida misma no hay enemigos pequeños y lo sucedido el martes pasado es una clara señal de alerta, para que el gobernador Sergio Salomón Céspedes y su gabinete estén muy atentos y conscientes de que cargan con adversarios decididos a todo, incluso a provocar derramas de sangre, con tal de generar inestabilidad y obtener beneficios particulares: Video desde Puebla: No toleraremos disturbios, ni alteraciones del orden, reiteró Sergio Salomón Céspedes

SALUD, EL SERVICIO MEJOR EVALUADO POR LOS POBLANOS

Un profundo análisis deberá realizar el gobierno estatal antes de aceptar la federalización de los servicios de salud por varios motivos: Las quejas recurrentes de derechohabientes del IMSS e Issste por falta de equipo, medicinas, nulo mantenimiento y mala atención, además del pésimo papel desempeñado por Jorge Alcocer y Hugo López Gatell durante la pandemia en detrimento de millones de mexicanos: López Gatell admite aumento en contagios, pero minimiza la gravedad

Otro elemento que se tendrá que tomar en cuenta es que los de Salud son los servicios estatales mejor evaluados por los poblanos, según la más reciente entrega de la empresa demoscópica La EncuestaMx, que colocó al estado como el sexto lugar del país (54.9 por ciento) en que la gente siente satisfacción por el rubro sanitario: Salud y democracia, los rubros mejor evaluados por ciudadanos en Puebla: La EncuestaMx

En contraste, las dependencias de Salud manejadas por Jorge Alcocer, Hugo López Gatell y Zoé Robledo (IMSS, Issste, etc) acumulan permanentes quejas, cuestionamientos, denuncias, recortes presupuestales, no solamente de los pacientes, sino hasta de sus propios trabajadores, como ocurrió hace pocas semanas en el Issste: Issste, Pedro Zenteno, Armando Enríquez Sánchez, Norma Liliana Rodríguez, Arsenio Torres y el severo maltrato a médicos y enfermeras, 1ra parte

Por ende, aunque Jorge Alcocer y Zoé Robledo prometan que – si Puebla accede a la federalización de la salud- ahora sí habrá medicinas, mantenimiento y atención dignas para los ciudadanos, lo cierto es que NADA permite presagiar que cumplirán el ofrecimiento. Incluso, no parece nada alentador que el gobierno de Puebla se quede sin recursos para este rubro, en beneficio de la federación.