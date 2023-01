Christi Lux presenta el videoclip de su nuevo sencillo Cuidadito

Staff/RG

Christi Lux presenta un sensual videoclip

La artista mexicana derrocha sensualidad en su último videoclip “CUIDADITO”

“CUIDADITO” el ardiente videoclip de Christi Lux

La diva mexicana Christi Lux advierte a los “muchachitos” en su último videoclip

El nuevo videoclip de Christi Lux ya se encuentra disponible y está que arde.

La actriz, cantante y compositora mexicana Christi Lux, le canta a los muchachitos en su nuevo sencillo “Cuidadito”. Y sí, se trata de Cuidadito, el nuevo trabajo musical que anunció el año pasado la diva mexicana ya tiene un ardiente visual estrenado en su canal de Youtube.

El respectivo video musical, con un estilo muy parecido al de las película del lejano oeste, EL CABRÓN y LA CABRONA protagonizan un deslumbrante performance donde Christi Lux somete a su boy a su sensualidad siendo ella el alfa, Cuidadito muchachito conmigo no quieras jugar, parte de la canción.

Christi Lux representa a México en su nuevo videoclip con un deslumbra y sensual outfit, de vaquera, y de La Catrina, representación histórica en el dia de muertos, un establo fue el epicentro del encuentro entre la intérprete y el modelo donde además de montar a caballo se hizo el performance sensual de un romance desgarrador.

Frases como “Cuidadito muchachito”, “si me besas me derrito y después yo no puedo parar”, “traigo la sangre caliente” “escucha mi canto nocturno, de la letra compuesta por su misma intérprete son las que han revolucionado la redes sociales asegurando que se tratan de “Un moviemiento feminista y liderizado por la mujer” .

Los sonidos de Cuidadito, se lleva al urbano con sonidos tejanos una fusión bastante impresionante en la voz de la intérprete, sin duda Cuidadito es una mega explosión músical y ha llevado a Christi Lux a otro nivel en el peldaño de su carrera.

El makeup de Christi Lux estuvo a cargo Anel Anaya “La Alfa de Las Catrinas” @anel_anaya_ , la dirección del video fue realizada por Gemini @gemini_11.11

Los invitamos a disfrutar de este maravilloso trabajo tanto musical como visual, @christiluxmusic es la diva mexicana que llegó para quedarse.