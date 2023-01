Lula: Servicios de inteligencia no avisaron de intentona golpista

PRNewswire

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que hubo un fallo de los servicios de inteligencia del gobierno al no advertir de los actos golpistas ocurridos en Brasilia el 8 de enero.

“Tenemos la inteligencia del Ejército, del GSI [Gabinete de Seguridad Institucional], de la Marina, de la Fuerza Aérea. De nada sirvieron para advertir al presidente que esto podía ocurrir”, dijo. La entrevista exclusiva con el canal de noticias Globonews, la primera de su tipo desde que Lula asumió su tercer mandato, fue transmitida el miércoles (18).

“Si hubiera sabido, el viernes (6), que iban a venir 8.000 personas a Brasilia, no me habría ido. Me fui porque todo estaba todo muy tranquilo, incluso porque aún estábamos alegres por la inauguración”, añadió.

Intento de golpe de estado

El presidente también recordó los momentos de tensión con la invasión del Palacio del Planalto y las sedes del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal (STF). Dijo que tenía la impresión de que había un intento de golpe de Estado efectivo en el país. Ese día se encontraba en Araraquara, São Paulo, desde donde observó el desarrollo de los acontecimientos. Para el presidente, hubo connivencia de las Fuerzas Armadas en la acción de los vándalos.

“Me molestaba que la gente pudiera invadir tan fácilmente el Palacio del Presidente de la República y, de hecho, no entraron a la fuerza. La puerta estaba abierta y alguien de adentro les abrió la puerta, no hay otra explicación”, dijo.

Unión Democrática

El fracaso de la intentona golpista, para Lula, se produjo porque hubo una fuerte reacción democrática. “Se dieron cuenta de que había una reacción. Les agradezco a los gobernadores que vinieron a Brasilia a solidarizarse. Nos unimos y comprendimos que teníamos que trabajar juntos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para preservar la democracia brasileña”.

Lula afirmó que se investigará a todos los implicados en los actos golpistas. Defendió castigar a quienes participaron en las acciones delictivas. “Hay que condenar a esta gente, de lo contrario no podemos garantizar la existencia y supervivencia de la democracia”, aseguró.

El presidente también acusó a la Seguridad Pública de Brasilia, especialmente a la Policía Militar del Distrito Federal, por lo que calificó de “negligencia” a la hora de garantizar la protección de los edificios de la República.

Comandos militares

Durante la entrevista, Lula confirmó que tendrá una reunión el viernes (20), en el Palacio del Planalto, con los comandantes de las tres fuerzas: Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Aunque el orden del día será la modernización y la compra de equipos, el mandatario también hablará de despolitizar las Fuerzas Armadas.

“Es necesario que los comandantes asuman la responsabilidad de decir que soldados, coroneles, sargentos, tenientes y generales tienen derecho a votar en quien quieran. Ahora bien, como es un cargo de carrera, tienen que defender al Estado brasileño. El Ejército no es de Lula, así como nunca fue de Bolsonaro, Collor o Fernando Henrique Cardoso. La Corte Suprema tampoco es de Lula. Estas instituciones garantizadoras no tienen partido o candidato y les toca defender el Estado brasileño y la Constitución”, declaró.

Viajes

Lula confirmó que viajará a Estados Unidos el 18 de febrero, por invitación del presidente Joe Biden. Antes, ya en la próxima semana, irá a Argentina y Uruguay. En marzo, viajará a China. Además, el canciller alemán, Olaf Scholz, visitará Brasil el 30 de enero.

“Voy a sacar a Brasil del aislamiento y voy a hacer que este país vuelva a ser respetado en el mundo y sea protagonista internacional”.

Reforma