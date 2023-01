El día que Shakira convirtió la infidelidad en negocio

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

El efecto Shakira es de dimensiones apocalípticas una mezcla de traición, marketing y karma que está cayendo sobre la cabeza del exfutbolista español Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía, quienes están condenados por la opinión pública como unos traidores, ahora inmortalizados en la canción BZRP Music Session #53.

A diario, la gente se separa y rehacen sus vidas, pero siempre hay que cuidar los tiempos y formas. Shakira en vez de ponerse a llorar, tomó papel y lápiz para hacer lo que sabe hacer y bien: componer rolas y vaya que les dio con todo: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Y ¿cómo fue que la barranquillera pasó de llorar a moco tendido a ser una empresaria que está ingresando cualquier cantidad de euros a su cuenta, a costa de una infidelidad?

Bueno, Shakira hizo un buen storytelling, o sea, se puso a contar una historia, con la cual conectó con sus usuarios, eso que me he pasado años mencionando por todos lados que es lo importante a la hora de comunicar y que te hace tener audiencias fieles: “la gente olvidará lo que dijis- te, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará como la hiciste sen- tir” y Shakira se mostró auténtica y ho- nesta con sus seguidores, esto la colocó en una superposición en la que siempre o la mayoría de veces la defienden.

Con más de 93 millones de reproducciones en menos de 24 horas, sólo en You- tube, es obvio que Shakira está facturando y ¡vaya que lo hace bien!

Un traidor siempre es un traidor y a veces, a alguien así, darle una segunda oportunidad es como darle otra bala, por- que en la primera falló el tiro y, como dice mi abuelita, al buen entendedor… ahora, si no entendiste –también como dice mi abuelita– cada quien busca su cebolla para llorar.

Finalmente hay que decirlo: sino te gusta la canción de Shakira sólo hay de dos sopas: o eres infiel o eres la amante.

RECONOCEN A PERIODISTAS. EN VIDA, HERMANO, EN VIDA

En conmemoración del Día del Periodista fui distinguido, al igual que otros colegas, por La Comisión Iberoaméricana de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Periodistas, recibiendo un reconocimiento en las instalaciones de LOA Inn Hotel de cuerpo presente, vivito y coleando, por estos primeros 20 años de hablar y dar de qué hablar.

Y hago una breve reflexión citando uno de los poemas más conocidos de Ana María Rabatté, oriunda de Tamaulipas y fallecida en febrero de 2010 en su ciudad natal, quien con sus poemas invitó a expresar el amor hoy y no esperar a la muerte. El poema es una chulada y fue titulado En vida, hermano, en vida.

No esperes a que se muera la gente para quererla

y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida…

En esta ceremonia estuvieron en el presídium el Mtro. Aurelio Leonor Solís, artista poblano; Érika Ordóñez Gaona, directora del programa Cobijando Corazones; Haydeé Mendoza León, presiden- te de Santa Inés Ahuatempan; Dr. Ehécatl Mello Sánchez, presidente adjunto de la Federación Mexicana de Periodistas Independiente (FEMPI); Desire Fuentes, de Diamond Hair Extensions By Desir et Caprice; y el Dr. Amado Sánchez Mace- da, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas en Puebla (CID-HPDA Puebla).

Ustedes los conocen, los han escuchado, leído o visto: Antonio Aparicio (periódico Síntesis), Ana Celia Lara (Televisa Puebla), María de los Ángeles Bretón (El Universal), José Tomé (PostData Comunicaciones), Édgar Torrentera (Imagen Noticias), Adrián Ramos (Ultra Noticias Puebla), Sara Solís (periódico Síntesis), Rafael Téllez (Cinco Radio), José Luis Bravo Onofre (El Sol de Puebla), Joel Arriaga (El Sol de Puebla), Ernesto Javier Gonzalez (El Heraldo de Puebla), Raúl Rodríguez Bautista (La Opinión-Diario de la mañana), Sofia Pezzat (Al Día Con Sofía) y Alfredo Santos (Televisa Puebla).

Los medios de comunicación por sí solos ¿qué comunicarían? Son sólo máquinas, oficinas, cables y tecnología.

Los medios en algún momento olvidaron que su éxito es gracias a la gente que los hace posibles día a día con su creatividad, talento, cerebro, experiencia, mismas que las nuevas plataformas aprovecharon para estar a la vanguardia, el panorama va cambiando y el talento siempre será un factor diferenciador, ya que ese no se compra en la tienda de la esquina.

Dicho de otro modo, si esta columna un reportero no la escribiera, un editor no la editara, un fotógrafo no la ilustrara y un medio no la publicara, simplemente no existiría.

A todos mis compañeros, mi reconocimiento y felicitación: En vida, hermano, en vida. Y al comité, gracias por la distinción a este reportero, lo atesoro en mi corazón.

La columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.

Contacto: [email protected] y @RayZubiri en todas las redes sociales.