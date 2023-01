Kimerkia quiere poner a México en el mapa tecnológico

Por Melissa Nungaray

En esta ocasión entrevisté a Leonardo Iván López, fundador y CEO de Kimerkia.

Él es un emprendedor que busca generar un impacto positivo en la sociedad, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar la eficiencia y rentabilidad de las empresas. Leonardo es Lic. en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, además ha tomado numerosos diplomados y cursos que lo especializan en el Desarrollo de la Tecnología, tales como el Diplomado en Lenguaje Java y el Diplomado en Administración de Proyecto TI; los cursos en Android Developer, Diseño de Sistemas, Sales Steps 360, entre otros.

Ha recibido el Premio Mexiquense a la Excelencia Empresarial 2018, en la categoría de Revelación Empresarial, por los resultados mostrados al incorporar productos de tecnología en todo el país. Así como también el Premio Estatal de la Juventud 2020 y el reconocimiento Líderes Jóvenes de las Américas, que otorga el Departamento de Estado, de Estados Unidos, por representar una empresa que no solo se dedica al desarrollo de plataformas web, aplicaciones móviles, hardware, entre otras herramientas tecnológicas, sino que de igual manera impulsa y apoya el talento de los jóvenes. Espero que esta pequeña plática sea del interés de los apreciables lectores.

Entrevista:

Melissa Nungaray: Cuéntanos, estimado Leonardo, ¿cómo nació la idea de emprender Kimerkia? y ¿cómo ha sido el proceso de evolución y construcción de la empresa?

Leonardo Ivan López: —La empresa nació por mi inquietud de desarrollar soluciones tecnológicas que ayudaran a las personas a realizar sus actividades en el día a día de mejor manera. Cuando estuve trabajando en el sector bancario un proveedor del banco tenía que encontrar una solución tecnológica que tras meses de desarrollo y alto costo no terminó siendo la que la empresa necesitaba, así que me acerque a mi jefe directo y le indiqué que yo podía darle otra respuesta al problema, solución que, posteriormente, fue utilizada por la empresa, pero, obvio, no me dieron pago extra ni aumento. Fue ahí que decidí realizar soluciones tecnológicas para empresas.

El proceso de crecimiento de la compañía ha sido una experiencia increíble, ya que nació como una empresa de servicios y después pasó a convertirse a una empresa de productos. Kimerkia desarrolla sus propios productos y los vende a distintas industrias, esto nos ha permitido tener ya presencia en todo el país y contar ya con una gama de distintas soluciones tecnológicas para toda industria y tamaño de la empresa.

¿Qué significa Kimerkia para ti? y ¿cuál es el significado de esta palabra? Podrías contarnos su history time, por favor.

—Kimerkia nace de la palabra quimera, que en sus dos definiciones mezcla sueños e ilusiones. Propone fomentar la imaginación para crear algo único y verdadero, decidimos concentrarlo en una palabra que nos identificara. Eso es Kimerkia.

Háblanos de las aplicaciones que han desarrollado, ¿en qué consisten? y ¿cómo ha sido el recibimiento de los clientes?

—Como te comentaba, ya contamos con una gama distinta de productos para todo tipo de industria, desde soluciones al sector automotriz, hasta el sector inmobiliario, salud, retail y de insumos.

También hemos creado aplicaciones para usuarios que les permiten hacer más con tecnología.

La aceptación ha sido increíble, siempre han recibido con buenos ojos una solución desarrollada por una empresa 100% mexicana, por el servicio, la atención y siempre confiando en la mente innovadora de los mexicanos. Los clientes se sienten identificados con Kimerkia.

Nuestras plataformas están en constante crecimiento, por lo que los clientes siempre reciben más funcionalidades, más características que les permite potencializar todas sus actividades.

En términos generales, ¿qué soluciones tecnológicas ofrece Kimerkia?

—Contamos con una plataforma de tiendas en línea para todo tipo de negocio, empresa grande, o emprendedor que quiera incursionar en las ventas en línea.

Contamos con un software de agencias de autos para el manejo de inventarios, conexión con plataformas, replicador de publicaciones, sitios web, y marketplace.

Contamos con tarjetas digitales para profesionales y empresas.

Contamos con una plataforma para la gestión de pagos en línea, en la cual podrás conectar cualquier tipo de pagos digitales e incluso hasta con la tecnología CoDi del Banco de México.

Contamos con un sistema de administración para inmobiliarias que les va a permitir generar más leads, conectar con otras tecnologías y maximizar el alcance de sus publicaciones, entre otras soluciones.

¿En qué se distingue Kimerkia de la competencia?

—Hemos desarrollado un kit de herramientas propias de la empresa que permite a todas las plataformas de Kimerkia crecer y estar en constante evolución, lo que permite que todos nuestros clientes obtengan nuevas funcionalidades, mayor alcance con las plataformas que nos contratan y una implementación sumamente rápida.

¿Qué conflictos y satisfacciones has encontrado como líder y CEO de Kimerkia?

—Uno de los mayores conflictos es que empresas internacionales y de gran escala confíen en una empresa naciente y pequeña, liderada por alguien joven, ya que se muestran escépticos y desconfiados, pero cuando te dan esa confianza y tú respondes con un trabajo grandioso y los impresionas, eso es muy satisfactorio, y es ahí donde conviertes un conflicto en una satisfacción.

¿Qué es lo que te ha impulsado a ser desarrollador de productos de tecnología?

—En que quiero poner a México en el mapa tecnológico. México es un país lleno de gente innovadora. Actualmente solo nos ven como una empresa de maquila y de manufactura. Sin embargo, hay mucha creatividad y gente innovadora, sé que podemos crear empresas mexicanas que compitan con las grandes industrias tecnológicas.

¿Qué consejos les darías a los jóvenes emprendedores?

—Que la constancia combinada con mucho esfuerzo rinde frutos a futuro y que celebren las pequeñas victorias. El éxito es algo muy personal, para un emprendedor el éxito se puede representar en vender 10 pólizas y para otro puede significar solo vender 1, pero esas pequeñas victorias nos van a dar el combustible para seguir avanzando.

Lamentablemente, vivimos en la época de la inmediatez y lo que queremos son resultados en un corto tiempo y nos desesperamos, esto hace que mucha gente abdique.

Gracias, estimado Leonardo, por la entrevista. Les comparto el vídeo de aniversario de la familia Kimerkia, para que conozcan la empresa y se enteren de los nuevos proyectos a través de las redes sociales.