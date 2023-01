EL UNIVERSAL

Damar Hamlin fue puesto en coma inducido; le colocaron un tubo de respiración De acuerdo a Jordon Rooney, amigo y representante de Damar Hamlin, el safety de los Bills de Buffalo habría recuperado los signos vitales y tras colocarlo en coma inducido, recibió un tubo de respiración para que los doctores puedan seguir realizando pruebas.

Update on Damar:

His vitals are back to normal and they have put him to sleep to put a breathing tube down his throat. They are currently running tests.

We will provide updates as we have them.

— Jordon Rooney (@jordonr) January 3, 2023