No dejar que la discapacidad lo definiera le llevó a la cima del Himalaya, a ganar un premio Emmy y pronto, al espacio

La discapacidad no es un impedimento para tener metas ni para concretar sueños, esa es la premisa de Jean Maggi, un argentino que el 4 de diciembre, un día después del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cumplirá sus 60 años.

Jean es cordobés y a causa de la Poliomielitis que padeció al año de vida sus piernas se vieron afectadas para caminar y poder desplazarse por sus propios medios. Cuando rememora su niñez recuerda el dolor de su madre, la compasión de mucha gente y su propia auto discriminación que lo llevaron a sentirse distinto, y a no sociabilizar debidamente por temor a no ser aceptado.

“Yo sentí millones de veces que me auto discriminé, desde los 12 a los 18 años mi mundo era puertas adentro, encerrado en un cuarto armando figuras con bloques o jugando al ajedrez”, relató Maggi.

Pero Jean es un ejemplo de resiliencia, un paradigma de cómo el trabajo, la motivación y la perseverancia son valores fundamentales para transformar un impedimento en desafío, un obstáculo en una razón de vivir, que no sólo modifica el destino propio, sino que además puede tener efectos extraordinarios en el porvenir de alguien más.

Volver a nacer a los 37 años

Jean sufrió un infarto cuando tenía 37 años y asegura fue su llamado para valorar la vida.

“Durante 37 años no acepté mi condición de persona con discapacidad, un infarto me abrió los ojos y me hizo ver que estaba perdiendo muchas cosas de mucho valor y fue a partir de ese día que acepté mi condición, me reinventé, bajé 19 kilos, comencé a cuidarme y a familiarizarme con los hábitos saludables. Un día apareció el deporte en mi vida, un amigo me comentó acerca de las bicicletas adaptadas, encargué una y fue allí cuando sentí que me había puesto la capa de Superman, empecé a entrenar y enseguida encontré mi primer reto: correr la maratón de Nueva York, al año siguiente lo logré y cuando crucé la meta en el Central Park sentí que había salido de la prisión.”

A partir de esa primera hazaña Jean no dejó de imponerse desafíos cada vez más ambiciosos y exigentes, corrió un Ironman (una prueba que combina correr, nadar y bicicleta), en el 2010 incorporó el esquí a sus hobbies, y terminó representando al país en los juegos paralímpicos de invierno en Vancouver.

Posteriormente lo contactaron dos realizadores audiovisuales que conocieron su historia y le propusieron filmar un documental pedaleando en altura en La Rioja (Argentina), al regresar se sintió empoderado y determinó su siguiente y más pretenciosa aventura: llegar al punto transitable más alto del planeta en la cordillera del Himalaya.

Alto, cada vez más alto

Desde que su nueva meta quedó establecida comenzó un entrenamiento exhaustivo pedaleando 2500 kilómetros en 109 días, 5 horas diarias 6 veces a la semana. “Todo estuvo programado, la alimentación, el descanso, y 15 días antes de ir empecé a cambiar el reloj biológico. Nadaba y andaba en bicicleta de noche y dormía de día.”

En julio de 2015 llegó a la India, e inició su sueño concretando el ascenso junto a dos documentalistas, nueve sherpas, y un guía que lo acompañaron todo el camino. El 3 de agosto, luego de 11 días de sacrificio y dedicación, enfrentando diversas vicisitudes físicas y el malestar producido por la altura, Jean hizo historia y consiguió que esa imagen que tanto visualizaba en su mente se materializara, alzó sus brazos en Khardungla, a 5600 metros de altura.

“Mi voz por los derechos de la discapacidad iba aumentando a medida que aumentaban los desafíos. Tenía más autoridad para visibilizar esa condición, para incentivar a que no se debe tratar a una persona con discapacidad como un “pobrecito” y mostrarme en el Himalaya fue el mensaje perfecto para cambiar el pensamiento de mucha gente, terminar con la estigmatización y entender que no hay límites para los sueños.”

Llegar a la cima del Himalaya para conocer otras cumbres

Y claramente no hubo límites para ese sueño de Jean, que además encadenó varios proyectos que continuaron replicando su mensaje y generando oportunidades para muchas otras personas con discapacidades.

La proeza de Jean en la cima del mundo fue plasmada en la pantalla, de la mano del reconocido director de cine argentino y ganador del Oscar Juan José Campanella, quien produjo el documental “El límite infinito” (disponible en Netflix) a través del cual se puede vivenciar cuán enorme y conmovedor fue el ejemplo del cordobés.

El impacto del documental en la audiencia dio lugar al siguiente reto en la línea de tiempo de Jean, y está vez su apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad fue más allá del mensaje.

Jean recibió invitaciones para dar charlas motivacionales en diversos ámbitos, y él lo hacía a cambio de bicicletas adaptadas para niños con discapacidades y sin recursos.

“Así empecé a cambiar bicicletas por charlas, y ese fue el inicio de la fundación que creamos en 2016. Como el fabricante de bicicletas adaptadas (que se arman manualmente) solo podía tener terminadas dos bicicletas por mes se me ocurrió proponerles a seis chicos con discapacidad montar una fábrica que se llama “Superadaptados”, que está en funcionamiento desde el 2018. Todas las bicicletas adaptadas que fabricamos se donan, y todas las personas que son empleadas para construirlas tienen alguna discapacidad.”

Pero Superadaptados no es solamente una fábrica, Juan José Campanella también quiso compartir este proyecto solidario con el público a través de otra pieza audiovisual que lleva el mismo nombre, que en 2021 conquistó a la industria de la televisión estadounidense, y recibió el premio EMMY en la categoría Interés Humano.

Una guitarra de Coldplay, veinte oportunidades para personas con discapacidad

Como otro eslabón más de esta cadena virtuosa que fue generando la fortaleza mental, la tenacidad y la visión audaz de Jean, previo a las diez presentaciones que realizó la banda Coldplay en Buenos Aires en noviembre 2022, y siendo que una de las características que tenían estos shows era que los espectadores podían ayudar a producir energía pedaleando en bicicletas fijas montadas en el estadio, Jean les propuso también instalar bicicletas adaptadas.

Si bien por cuestiones técnicas la iniciativa no pudo concretarse, la banda británica generosamente donó a la fundación una guitarra para que a través de un concurso o subasta se pudiera recaudar dinero destinado al armado de nuevas bicicletas.

A partir de esos fondos la Fundación Jean Maggi logró preparar 20 bicicletas adaptadas que el 21 de noviembre, a través de una acción coordinada con la Unión Europea, partieron hacia Ucrania en un vuelo humanitario realizado en el avión del piloto Enrique Piñeyro con colaboración de los Cascos Blancos argentinos, para ser distribuidas entre personas con discapacidad.

El próximo reto es de otro planeta

Como deja claro en su conversación Jean no conoce los límites, y desde 2012 venía intentando ser considerado para viajar en un vuelo tripulado al espacio con la empresa Virgin Galactic.

En 2019 Jean les envió el enlace del documental “El límite infinito” y aceptaron tomarle las pruebas para ver si estaba en condiciones físicas de enfrentar las exigencias requeridas. “Entre 2021 y 2022 rendí tres pruebas de entrenamiento en distintas ciudades estadounidenses y ya tengo asignado el asiento y mi orden en la lista de pasajeros es el 400. Yo creo que en el segundo semestre de 2023 podría llegar a concretarse el vuelo, y me convertiría en la primera persona con discapacidad en viajar al espacio.”

“Si se logra sería una forma de poder mostrar a la discapacidad en lugares donde la gente cree que no puede estar. Un mensaje que me gusta dar a las personas con discapacidad es que nunca dejen que nadie les diga lo que pueden o no hacer, la mejor virtud que pueden tener es la curiosidad, de la curiosidad surgen los sueños, y a los sueños hay que convertirlos en plan para que se cumplan.”

Los derechos de las personas con discapacidad, una prioridad de la ONU en Argentina

El Consorcio de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad – Fondo Fiduciario de Socios Múltiples estableció en Argentina una estrategia de trabajo en dos etapas: una primera fase de diagnóstico, que se desarrolló en 2021, y una segunda fase de implementación programática que se realizará entre 2022 y 2023.

En lo que respecta a la primera fase, el Sistema de Naciones Unidas en Argentina llevó adelante el Proyecto Iniciativa del Consorcio: condiciones previas necesarias para garantizar la inclusión de la discapacidad en las políticas, los servicios y otras intervenciones”.

El objetivo del proyecto fue identificar las condiciones previas necesarias para garantizar la inclusión de la discapacidad en las políticas, los servicios y otras intervenciones necesarias en la Argentina para acelerar acciones para la implementación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel federal.

La segunda etapa será a través del proyecto: “Promoviendo la realización del ejercicio de la capacidad jurídica de las Personas con Discapacidad en Argentina” entre 2022 y 2023.

Por otra parte, y constituyendo otro gran aporte del sistema de las Naciones Unidas a las personas con discapacidad, el 23 de agosto de este año las autoridades del Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la Argentina suscribieron un memorándum de entendimiento con el objetivo de sensibilizar y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, mediante el deporte y en un marco de diálogo social. El memorándum de entendimiento establece un marco de cooperación con el objetivo de sensibilizar sobre la dimensión laboral de la responsabilidad social empresaria, trabajo decente, inclusión y empleo juvenil.