Salomón Jara Cruz toma protesta de ley como Gobernador de Oaxaca

Se compromete a servir al pueblo; afirma que su gobierno se sustentará en el sistema social comunitario

Anuncia que la Primavera Oaxaqueña llega con una serie de proyectos de reformas de ley que tienen como objetivo principal poner por encima el interés de los pueblos y comunidades del estado

Realidad Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax., 01 de diciembre de 2022.- En Sesión Solemne de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, tomó protesta de ley como Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en cuyo marco externó su compromiso de construir un gobierno del pueblo y para el pueblo, así como su disposición de dialogar con todos los actores sociales y anteponer el bienestar de las y los oaxaqueños.

Este acto protocolario realizado en dicha sede de representación popular, se sustenta en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, donde Jara Cruz sostuvo que, con el triunfo de la Primavera Oaxaqueña, la entidad iniciará un proceso de cambio estructural para orientar toda la acción de gobierno hacia el combate a la desigualdad, la corrupción, recuperar la paz y generar una reparación y reivindicación histórica con los pueblos y comunidades.

En presencia de la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, quien acudió con la representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; la diputada Nancy Natalia Benítez Zárate, Vicepresidenta en funciones de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y del Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que su gobierno será aliado y defensor de un pueblo que tiene una larga tradición de lucha y organización popular.

“El nuestro será un gobierno de vanguardia, popular, de territorio, diverso y, sobre todo, ejemplo y referente de la regeneración de la vida pública”, afirmó frente a miles de oaxaqueños los cuales, desde su hogar, centros de trabajo y el auditorio Guelaguetza, siguieron la transmisión en vivo de manera simultánea de su toma de protesta.

Externó que el enfoque del gobierno que encabezará tendrá como base el sistema social comunitario, herencia de nuestras culturas milenarias, y se conjugará con los principios y valores éticos que inspiran a la Cuarta Transformación. “Mi gobierno será intercultural, con perspectiva de género, transparente, austero e incluyente; generará las condiciones para que la diversidad social y la pluralidad política coexistan y se enriquezcan a través del diálogo y el respeto mutuo, lo cual nos permitirá alcanzar la paz con justicia, el desarrollo económico, la igualdad y el bienestar de todas nuestras comunidades, con una premisa central: que nadie se quede atrás y que nadie se quede afuera”, enfatizó.

Como titular del Poder Ejecutivo Estatal -dijo- guiaré mi actuación con base en los principios y valores éticos, que dan sentido y sustento al movimiento de transformación y regeneración nacional, encabezado por el mejor presidente que ha tenido nuestro país después del presidente Cárdenas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mismos que se sustentan en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En este sentido, Jara Cruz anunció que en los siguientes días presentará ante el Honorable Congreso local, un paquete de iniciativas que conforman la agenda legislativa para la transformación de Oaxaca.

Se trata de los proyectos de decreto en las siguientes materias:

Ley de Austeridad Republicana: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Reformas en materia de revocación de mandato: el pueblo pone, el pueblo quita.

Reformas en materia de consulta popular: democracia participativa para mandar obedeciendo.

Reformas en materia de transparencia y anticorrupción: nuestro pueblo merece un gobierno ético y honesto.

Reformas en materia de paridad: el gobierno promoverá la igualdad de género.

Ley de desplazamiento forzado interno: los derechos humanos como guía.

El fortalecimiento y la democratización del Poder Judicial: justicia pronta, expedita y cercana al pueblo.

Reformas en materia de inteligencia patrimonial: que nunca más, funcionarios o delincuentes de cuello blanco se enriquezcan a costa del pueblo.

Reformas para crear una instancia y un procedimiento especial para devolverle al pueblo lo robado: se acabó el saqueo.

¡Ya llegó la Primavera Oaxaqueña!, concluyó.