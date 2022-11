Arap Bethke se convierte en gurú espiritual

Staff/RG

Estrena la película ‘Amores Permitidos’, una comedia romántica dirigida por el mexicano Raúl Martínez, disponible en la plataforma ViX+

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2022 – ¡Un actor imparable! Arap Bethke estrena la película ‘Amores Permitidos’, una comedia romántica exclusiva de la plataforma ViX+

En el largometraje dirigido por el mexicano Raúl Martínez, Arap interpreta a ‘Manuel Jaliffe’, un gurú espiritual. Comparte créditos con la actriz Natalia Tellez y Daniel Tovar, junto a un gran elenco Clara Lago, Verónica Bravo, Daniel García, Mara Escalante, Miguel Burra y Erica Buenfil.

“El rodaje de la película Amores Permitidos fue muy divertido. Estoy muy agradecido con los productores y el director que me dieron la oportunidad de explorar algo completamente distinto. Jaliffe es un gurú espiritual que todos llevamos dentro. Espero que el público se ría, se divierta… y se una a mis retiros”, señaló Bethke.

‘Amores Permitidos’ mezcla romance y comedia al seguir la historia de Rodrigo (Daniel Tovar) y Gabriela (Natalia Tellez), una pareja que ha estado saliendo por varios años. Por momentos, su relación parece más de mejores amigos que de pareja, pero en el fondo, Rodrigo y Gabriela se aman más que nada. Su día a día se ve interrumpido cuando sus mejores amigos, Luz y Jorge, les preguntan quiénes serían sus “permitidos”. Es decir, ¿con quién podrían acostarse sin despertar la ira del otro? Ambos lo tienen muy claro; para Rodrigo sería la famosa actriz Macarena Barrios mientras que para Gabriela sería el coach personal Manuel Jaliffe (Arap Bethke). Lo que parece una inocente charla entre amigos se convierte en una comedia que cambiará el rumbo de sus vidas, cuando Rodrigo conoce accidentalmente a Macarena. La película te mantiene adivinando qué próximo giro podría tomar la historia.

Arap nacido en Kenia y criado en México, actualmente graba en Miami Juego de Mentiras, la nueva serie de Telemundo, un thriller lleno de intriga, misterio, pasión y amor protagonizado por el histrión keniano-mexicano. Bethke es conocido por su trabajo en las series y novelas como ‘Mujer de Nadie’ (2022), ‘Buscando a Frida’ (2021) ‘La Usurpadora’ (2019), ‘La Piloto’ (2017, 2018), ‘Club de Cuervos’ de Netflix (2015), y las películas ‘Sin Origen’ (2020), ‘Guadalupe Reyes’ (2019) y ‘No se aceptan Devoluciones’ (2013). Recientemente estrenó en salas de cines de México la película de terror ‘Mal de Ojo’, y hace unos días la serie “La Rebelión” para ViX.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 12 películas y sobre 25 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México, fundación de Al Gore. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento “24 Hours of Reality broadcast, Protect Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos). Es uno de los presentadores de los Premios Verdes y portavoz de Oceana México. Recientemente el Arap fue elegido por la organización ambiental Sachamama entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática”.

La personalidad extrovertida de Bethke es la combinación perfecta para sus pasatiempos, que incluyen el surf, andar en bicicleta y moto, cocinar y viajar. Disfruta muchísimo de leer libros y ver películas.

