Exhiben a supuesta ex pareja de Erik Cotoñeto por ocupar una plaza para la que no estaría calificada

Por Roberto Desachy Severino

Al parecer, el ex diputado local y ex dirigente estatal del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, habría usado los cargos y recursos públicos como una especie de “afrodisíaco”, no solamente con Katia, su actual pareja, sino con la anterior, Olinka C, a la que conoció cuando ambos estaban en el partido del sol azteca, bajo la tutela de la también ex legisladora Socorro Quezada.

A principios de octubre, luego de su fugaz detención por la Fiscalía General del Estado (FGE), quedó exhibido que el ex operador político Cotoñeto Carmona y su actual pareja, Katia, usaron el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte, mejor conocido como Tec Zacatlán, como su agencia de colocaciones privadas para amigos, íntimos, cómplices y allegados: Eric Cotoñeto, Jesús de la Luz Cuevas, Katia Sánchez, Yuriana Nava…de la gloria al infierno

Sin embargo, una vez que Cotoñeto Carmona dejó de contar con la confianza y el apoyo del gobernador Luis Miguel Barbosa, de manera paulatina han sido limpiadas las instancias en que sembró a su gente, aunque –al parecer- el ex dirigente del PRD no únicamente privilegió a sus consentidos y a los de su pareja, Katia, sino que también habría dado un buen cargo a su propia ex, Olinka.

Documentos hechos llegar a Desde Puebla detallan que Cotoñeto Carmona habría tenido durante años una relación sentimental con Olinka, con quien habría visitado el estado entre 2013 y 2017 y por la que siguió viendo a través de una jugosa plaza en la SEP, pese a que Katia le habría pedido dejar de hacerlo y a que la beneficiada no cumple con el perfil.

NÓMINA DEL COLEGIO DE BACHILLERES, ¿CONVERTIDA EN NIDITO DE AMOR DE EX OPERADORES POLÍTICOS?

Desde luego que resulta sorprendente que Cotoñeto Carmona haya resultado todo un don “Juan Tenorio”, aunque lo verdaderamente preocupante es que –al parecer- lo hiciera al amparo del servicio público y que el ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Melitón Lozano, haya permitido que gente sin el perfil adecuado se mantenga en puestos bien pagados y de responsabilidad.

Documentos describen a la señalada Olinka como jefa de Departamento del Colegio de Bachilleres, cuya función principal es “coordinar a los docentes” con el rango de jefe de Materia, con un salario mensual de 24 mil 805 pesos, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El problema es que dicha “funcionaria pública” carece de la preparación académica para dicho puesto.

Los mismos papeles señalan que Olinka estudió la licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, lo que explica perfectamente por qué coincidió en el PRD con un personaje ágrafo como Eric Cotoneto, pero genera muchas dudas de por qué la ex integrante de la dirigencia perredista obtuvo una plaza directiva en la SEP.

Al parecer, la recomendación del ex diputado local bastó y sobró para que Olinka consiguiera dicho cargo, pese a no cumplir –ni de lejos- con el perfil académico ni profesional necesarios. También llama la atención el por qué la SEP continúa permitiendo esta situación, ¿SEP defendía los intereses de Eric Cotoñeto, sus ambiciones preelectorales o de las necesidades dependencia?.

Por cierto, otro posible protector de Eric Cotoñeto es el presidente municipal priísta de Zacatlán José Luis Márquez Martínez, quien apoyó para que entrara como empleada del Tec de Zacatlán Dulce María, hija de una de las regidoras del ayuntamiento y que llegó al cargo gracias a la dupla Eric-Katia: Fiscalía confirma captura de Eric Cotoñeto Carmona, ex operador político