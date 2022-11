Muere Aaron Carter a los 34 años de edad: ¿De qué falleció el actor y hermano de un integrante de los Backstreet Boys?

MARCA CLARO

El actor y cantante estadounidense Aaron Carter falleció este sábado 5 de noviembre a los 34 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en la bañera de su casa de Lancaster, California, de acuerdo con el medio TMZ.

Según fuentes policiales, las autoridades llegaron al lugar después de recibir una llamada al 911 a las 11 de la mañana, hora local. El pedido de auxilio decía que una persona se había ahogado.

Muere Aaron Carter: últimas noticias y reacciones por fallecimiento del músico

La reacción de Nick Carter tras la muerte de su hermano, Aaron

22:30 | Roger Paul, representante de Carter confirmó la noticia en declaraciones al The Daily Beast “En estos momentos se está investigando la causa de su muerte. Les pedimos que den tiempo a la familia y ellos tendrán más información cuando esté disponible”.

22:00 | Mike Majlak publica sobre la muerte de Carter con unas palabras conmovedoras, en donde le manda bendiciones a la familia por la dura pérdida.

21:40 | Carter tuvo en su vida muchos problemas de drogadicción: “La razón principal por la que me inscribí en el programa Lionrock Recovery es para que me ayudaran con la marihuana. Ya no quiero fumar más. Realmente no necesito hacerlo”, comentó Carter en una de sus intenciones por retomar su vida y su relación con Prince.

21:00 | El exjugador de la NBA, Tyler Conway, publico un video recordando a Carter. Las condolencias comienzan a aparecer en las redes sociales, pues la noticia sigue siendo impactante para muchas personas.

20:30 | Carrie Jordan, actriz de Disney, recordó a Aaron Carter en sus redes sociales y publicó una emotiva foto con el cantante.

07:45 | Hasta el momento ni Nick Carter ni otros familiares de Aaron han realizado declaraciones a medios o menciones en sus redes sociales respecto al fallecimiento de Aaron.

18:40 | Hasta el momento los Backstreet Boys no se han pronunciado al respecto con alguna condolencia hacia el hermano de uno de sus integrantes.

17:45 | Este fue la última publicación de Nick Carter, el hermano del recién fallecido

Así comenzó su carrera musical Aaron Carter

17:15 | A los nueve, hizo su primera aparición como solista, precisamente, como telonero de la banda de su hermano en un concierto en Berlín, Alemania, en 1997.

17:00 | TMZ informó que la policía del condado de Los Ángeles llegó al lugar alrededor de las 11:00 de la mañana hora local (18:00 GMT), después de recibir una denuncia de ahogamiento.

16:40 | Ninguno de los integrantes de los BSB se ha pronunciado respecto al suceso, al menos en su cuenta de Twitter

Curiosamente, el último tweet publicado es uno de Nick Carter, hermano de Aaron, quien compartió un aporte musical de un fan.

16:30 |MTV Latinoamerica es otro de los medios que han ddo a conocer el fallecimiento de Aaron Carter.

¿De qué murió Aaron Carter y qué edad tenía?

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte, lo único que se sabe es que el cantante fue encontrado sin vida en la bañera de su casa. Aaron Carter tenía 34 años de edad.

¿Quién confirmó la muerte del actor y hermano del integrante de Backstreet Boys, Nick Carter?

Fue el medio TMZ quien dio la noticia sobre el fallecimiento de Aaron Carter este sábado 5 de noviembre.

¿Quién era Aaron Carter y cuántos discos grabó?

Aaron Carter era un cantante y actor que nació el 7 de diciembre de 1987. Saltó a la fama a finales de la década de los 90s como cantante de pop y en total publicó cinco álbumes (Aaron Carter, Aarons Party, Oh Aaron, Another Earthquake y Love), el primero de ellos cuando solo tenía 9 años de edad.

Aaron es el hermano menor de Nick Carter, integrante de la famosa banda de pop Backstreet Boys.

¿En qué polémicas se vio envuelto Aaron Carter?

El cantante había estado involucrado en los últimos años en varias polémicas. En 2019 habló en televisión sobre sus batallas de salud mental y reveló que sufría de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad y depresión maníaca.

Ese mismo año (2019) su hermano, Nick, publicó en su cuenta de Twitter que pidió una orden de restricción contra su hermano, Aaron, tras haber recibido amenazas de muerte.

Apenas en septiembre pasado, el cantante había ingresado en un programa ambulatorio de un centro de rehabilitación para intentar recuperar la custodia de su hijo de 11 meses.

¿En qué trabajos destacó como actor Aaron Carter?

En televisión, Aaron Carter participó en series como ‘Lizzie McGuire’, ‘Sabrina, la bruja adolescente’ y ‘7th Heaven’. También grabó el tema ‘I Just Can’t Wait to Be King’ para la película ‘El rey león’.

En teatro estuvo en la producción ‘Seussical’ de Broadway y apareció en una temporada del programa ‘Dancing with the Stars’.

Sometimes we want to blame someone or something for a loss, but the truth is that addiction and mental illness are the real villains here. I will miss my brother more than anyone will ever know. I love you baby brother. pic.twitter.com/jqo9T0DnnQ

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022