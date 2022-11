Video: Trabajaremos sin descanso por una mejor Puebla, reiteró Sergio Salomón

-El diputado local participó en asambleas informativas con militantes y simpatizantes de Morena en Acatlán de Osorio y Tepexi de Rodríguez, donde hizo un llamado a la unidad

RDS/STAFF

Con el propósito de trabajar en conjunto por una mejor Puebla y bajo la premisa de consolidar la Cuarta Transformación, generar condiciones de igualdad y continuar la lucha contra la corrupción, el diputado local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a militantes y simpatizantes de Morena a mantener una unidad real.

Al participar en las asambleas informativas con militantes y simpatizantes de Acatlán de Osorio y Tepexi de Rodríguez, el diputado señaló que mantiene su compromiso por la transformación del Estado, para trabajar de manera cercana con la gente, a fin de integrar una agenda legislativa igualitaria y evitar que regresen los malos gobiernos.

“El reto está en el 2024, por eso la unidad tiene que ser una unidad real, lo que encabezó Andrés Manuel López Obrador, lo que encabezó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y lo que encabezó Miguel Barbosa Huerta no se puede quedar nada más ahí, si no será una simple ilusión y ahí acabará todo ese tema, la batalla tiene que continuar”, manifestó.

Sergio Salomón enfatizó que el no mentir, no robar y no traicionar a la gente debe ser la bandera de la Cuarta Transformación, por ello es necesario hacer equipo y mantener la lucha que iniciaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Como parte de su visita, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado encabezó una rueda de prensa en Acatlán de Osorio, donde informó las principales acciones llevadas a cabo en el Legislativo y que son en beneficio de la ciudadanía, como las reformas a la Ley del Notariado, que harán posible la entrega de más de 100 patentes para garantizar los servicios.

Asimismo, resaltó que derivado de otras reformas, ahora es posible la regularización de predios con valor de hasta un millón de pesos, para proteger el patrimonio de la ciudadanía. Dijo que con el próximo análisis del presupuesto se orientarán recursos para seguridad, salud y garantizar certeza jurídica. En el caso concreto de la Mixteca, se comprometió a tener mayor vinculación y gestión, a fin de atender las necesidades de las familias y la comunidad migrante.

En tanto, el diputado local participó este domingo en el banderazo de inicio de la construcción de la carretera que atraviesa Acatzingo, Felipe Ángeles y Soltepec, reconoció el trabajo en equipo que hacen los presidentes de los tres municipios, quienes de la mano del gobernador Miguel Barbosa Huerta, lograrán concretar una vialidad digna.

“Vamos muy bien con Miguel Barbosa, hoy se sigue trabajando con mucha fuerza en todos los rincones del Estado y desde el Congreso somos parte de este gran engranaje, en donde hoy somos garantes de que en el Estado no se pide un solo peso prestado (…) hoy el gobernador Miguel Barbosa atiende a los pueblos y desde el Congreso lo respaldamos ”