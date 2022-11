“El viaje de Chichiro” y “El Extraño Mundo de Jack” se presentan en concepto Cine-Sinfónico

Sábado 5 de noviembre, 13:30 y 17:30 horas respectivamente, Centro Universitario Cultural A.C. en la Ciudad de México.

Espectáculos producidos y dirigidos musicalmente por el reconocido J. Manuel Serna.

Por Mino D’Blanc.

Este sábado 5 de noviembre a las 13:30 horas se presenta en el Centro Universitario Cultural A.C. en la Ciudad de México el magnífico espectáculo “El Viaje de Chichiro”, en el que el público asistente a la vez de disfrutar la película animada dirigida y escrita por Hayao Miyazaki en proyección HD Audio y video y estrenada en el año 2001, vivirá la experiencia de escuchar la música de la misma compuesta por Joe Hisaishi, completamente en vivo interpretada por Arts Orquesta México, dirigida por el maestro J. Manuel Serna.

Sinopsis: Chihiro es una niña de diez años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada.

Ese mismo día a las 17:30 horas también se presenta en el mismo formato cine-sinfónico la película “El Extraño Mundo de Jack”, el gran clásico de Tim Burton, que tuvo la musicalización de Danny Elfman y que fue estrenada en el año 1993. La música será interpretada también en vivo por la Arts Orquesta México, igualmente dirigida por J. Manuel Serna, quien es el productor de ambos espectáculos.

Sinopsis: Cuando Jack Skellington, el Señor de Halloween, descubre la Navidad, se queda fascinado y decide mejorarla. Sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño. Sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros. Sólo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo.

Los boletos para ambos espectáculos se pueden adquirir en taquillas del Centro Universitario Cultural A.C., así como en el sistema electrónico boletia.com o en puntos de venta autorizador por la boletera y tienen un costo de zona VIP: $600 y Oro: $400.

Cabe mencionar que el propio maestro J. Manuel Serna es el director de la orquesta SGT Peepers Orchestra del espectáculo “Tributo Sinfónico: The Best of The Beatles” en el que también participa el grupo Wigs y que se presentará el sábado 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP. La gran mayoría de los músicos de Arts Orquesta México también son ejecutantes de SGT Peepers Orchestra. Dicho espectáculo en el que tocan las canciones más emblemáticas del célebre cuarteto de Liverpool, ha causado mucha expectación en Puebla, por lo que desde que inició la venta de boletos, el público no ha dejado de adquirirlos.