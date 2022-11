AMLO tunde al INE por ocultar encuesta a favor de su reforma electoral

FORBES MÉXICO

AMLO cargó contra el INE por tratar de ocultar una encuesta donde la mayoría de ciudadanos apoya su propuesta de reforma electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este jueves contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a quienes acusó de ocultar una encuesta sobre la aceptación de su propuesta de reforma electoral por no favorecerles los resultados.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, donde le dedicó más de 30 minutos a este tema, el jefe del Ejecutivo federal criticó a los representantes de este organismo por tratar de saltarse la ley por no querer ajustarse su salario a lo que dicta la Constitución y por tratar de desinformar a la población sobre su proyecto de reforma.

“Miren lo que hizo el INE, tienen muchísimo dinero, porque los funcionarios del INE y el Tribunal ganan más que el presidente, no acataron lo que dice la Constitución, retorcieron la ley, tienen fideicomisos y se dan la gran vida.

“Ayer se dio a conocer que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí dos, una a principios de año y otra en septiembre y no dieron a conocer los resultados y como los resultados no les favorecían ocultaron la información”, criticó López Obrador.

Y es que de acuerdo con El País, que tuvo acceso a los resultados, la encuesta realizada por el INE confirma que una mayoría de mexicanos está a favor de las propuestas de reforma del Ejecutivo federal. Según el sondeo, el 93% de los ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos para los partidos, en tanto, el 87% está de acuerdo con disminuir el número de diputados y senadores.

En tanto, el 78% está de acuerdo en que los consejeros y magistrados electorales sean electos por voto directo; el 74% acepta que se le reduzca el presupuesto al INE.

“Esto es lo que ocultan, lo que no querían decir, está de acuerdo en que se realice una reforma electoral; 51% a favor. Sin embargo, hay que matizar porque el que paga manda, no puede ser tan duro, tan seco, sin embargo, la opinión está dividida entre los que lo ven muy necesario y los que no. Muy necesario 23% y algo necesario 28% da 51%”, expuso el tabasqueño.

Tras la difusión de la encuesta y las críticas que ha generado el que no se hayan difundido los resultados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentó que los resultados del sondeo ya habrían cambiado pues cuando se levantó la encuesta no se conocían los alcances del proyecto de López Obrador.

“Una encuesta mandada hacer por el INE hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento solo un 27% conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso.

“Después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas, y al contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión”, justificó el presidente del INE.

Al respecto, el mandatario federal reprochó a Córdova su actitud y lo llamó a realizar otro ejercicio, pues ese 27% que conoce la reforma electoral que propone, es la élite que tiene mayor acceso a los medios de comunicación.

“Ayer sale el presidente del INE, que da pena ajena, a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral, ahora que está en debate, ya se enteró más gente. Porque cuando levantaron el cuestionario sólo se habían enterado el 27%, lo bueno sería hacer otra.

“Vamos a suponer, aceptando sin conceder, ¿quiénes son los más informados? Los de la élite, son los que simpatizan más con el conservadurismo, los que tienen más acceso al internet, los que tienen más información porque viven aquí en la capital, la capital de los estados”, apuntó.