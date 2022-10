Primero PRI…luego PRI, y después?…PRI….

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

La Gran Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, desde su creación ha sido el centro de poder del territorio nacional. Desde allí se divulga todo lo bueno y lo malo que ocurre en la vida de los mexicanos. Día a día, a través de la gran carpa, los medios de comunicación, llamados nacionales, llevan a los habitantes, las noticias de los grandes temas políticos, sociales, deportivos, etc, etc. En cuestiones deportivas, con frecuencia se anuncian grandes eventos, y contrataciones de jugadores de talla internacional. Pronto analistas comentan que a las grandes figuras locales, por ejemplo en el box y equipos de futbol; en el box se dice que se enfrentarán a “bultos”, peleadores de baja categoría, y en el balompié, que solo vienen a explotar su fama.

Veamos ahora algo de la política. Desde los años 30s del siglo pasado, el Presidente de la República, emanado del PRI, convertido en el gran elector, designaba a su sucesor. Los partidos de oposición no representaban ningún riesgo. Fue hasta el 2000 cuando un candidato, panista, ganó una elección.

El próximo cambio presidencial será el 2024, pero desde el centro de poder, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dejó fuera el “tapadismo” y abrió los tiempos de las “corcholatas”. En ambos casos es como ese canto infantll que dice: de tin… marín… dedo, perdón, de… dos… pingüé…Cúcara, mácara, títere fue…Yo no fui, fue Teté…Pégale, pégale, al quien fue…

Como las “corcholatas” no han tenido mucho pueblo, es que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, como las “Caravanas Artísticas Corona” de antes, ¿recuerdan los adultos?, han salido a placearse por las “arenas” de las capitales de los estados, buscando alcanzar la candidatura del partido en el poder, Morena. Pero no solo ha impuesto esta modalidad. Resulta que ante la escasa presencia, -de ídolos, como “El Canelo” en el box, y estrellas futboleras-, de figuras en la oposición, la vocería morenista, lanzó una convocatoria para que de 43 presuntos rivales de los otros partidos, salga una o un contrincante. Como quien dice “se picó la cresta” a los dueños de otros establos y equipos.

Y el primero que “mordió el anzuelo” fue el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas que ipso facto programó un evento titulado “Diálogos por México” , en el que subieron a la tribuna, pasarela: Beatriz Paredes Rangel, Alejandro Murat, , Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría Treviño, Claudia Ruíz Massieu y Enrique de la Madrid Cordero, todos levantaron la mano, además de los gobernadores Miguel Ángel Riquelme de Coahuila y Esteban Villegas de Durango. Desde luego “Alito” también está firme para lo que se ofrezca. Buenos comentarios arrancaron Beatriz Paredes, Claudia Ruíz Massieu, Enrique de la Madrid… Y “Va por México”, es pregunta…

Y si en México el priísmo está atento a los llamados de…aquí en Puebla no cantan mal las rancheras. Los legisladores, que son electos por los habitantes de sus respectivos distritos locales, ante quienes acuden por su voto ofreciendo, como decía mi abuelo “el oro y el moro” y aportar más de las peticiones que reciben, anualmente tienen que rendir un informe, a sus representados, sobre sus actividades, además de las que son inherentes a su cargo. La misma responsabilidad tienen los diputados llamados plurinominales, que no hacen campañas pero tienen su premio, en todos los partidos políticos, por su buen comportamiento, en fin.

Así de claro, visitar su distrito e informar. Pues resulta que en esta ocasión el informe lo darán, primero las damas: Isabel Merlo Talavera, Norma Reyes, Laura Ivonne Zapata, Enrique Rivera, Adolfo Alatriste, Néstor Camarillo y Jorge Estefan Chidiac, este coordinador de la bancada tricolor, en el Museo San Pedro de Arte, este lunes a partir de las 11 horas. No les comento más pero el invitado de honor será el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Y las bases…y sus electores…y los priístas distinguidos…otro dicho…”Si te he visto…ni me acuerdo”…tan…tan…

Para concluir con el PRI-Puebla, el pasado miércoles en conocido desayunadero, un grupo de mujeres priístas, encabezadas por Xitlalic Ceja García, acudió a la presentación del libro “Resistencia y Autoafirmación de las Mujeres, claves para comprender el feminismo”, coordinado por Nancy Granados Reyes. El libro fue editado por el Instituto Reyes Heroles, que dirije Lázaro Jiménez Aquino y publicado por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en el estado, presidido por Xitlalic Ceja…

Pasando a otro tema. En la anterior entrega de esta columna hice referencia que varios promotores se quedaron vestidos pues la historiadora, Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que no busca ninguna posición en las elecciones del 2024, ningún puesto federal ni para gobernadora de Puebla… Recibí el siguiente comentario, sobre la Doctora Beatríz Gutiérrez Müller. “ella desde hace 4 años expresó que no buscaría nunca ningún puesto político. Ella renunció al mote de Primera Dama y mantiene su posición de esposa de AMLO con prudencia y discreción. Ella es presidenta honoraria del Consejo para la Memoria Histórica y Cultural de México y es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Y si escritora.

Ella es nacida en Cd Mex y radicó y estudio muchos años en Puebla, y nunca expresó querer ser gobernadora de Puebla, esa es una historia urbana muy torcida de quienes especulan con la gubernatura y las corcholatas desde el 2020”…Enterado, gracias y Saludos…Hasta la próxima…D.M.